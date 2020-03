Your browser does not support HTML5 video.

Chết cười với màn trộm xe máy cồng kềnh của 2 thanh niên 11:19 25/03/2020 2 thanh niên lên kế hoạch trộm xe máy tay ga dựng trước cửa hàng. Tuy nhiên, thanh niên do không mở được khóa đĩa nên dù mở khóa cổ xe mà không tài nào lái xe đi được.