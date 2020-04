Your browser does not support HTML5 video.

"Chết cười" với thanh niên trộm xe không thành chạy mất cả dép 12:20 06/04/2020 Đoạn video quay lại 2 thanh niên giả vờ vào mua đồ, và rồi sẵn tiện lấy chiếc xe luôn ai ngờ bị phát hiện chạy thoát thân để lại chiếc dép.