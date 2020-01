Chi 1,5 triệu tiêm filler nâng mũi, thiếu nữ 15 tuổi mù vĩnh viễn mắt trái

Bé gái 15 tuổi bị biến chứng nặng nề sau khi tiêm filler nâng mũi. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Hùng cho biết, mặt bệnh nhân sưng vù, mắt trái đã bị mù vĩnh viễn và sụp mi do chất làm đầy (filler) đã đi thẳng vào mạch máu, gây tắc động mạch võng mạc trung tâm. Tình trạng này quá nặng khiến các bác sĩ không thể cứu vãn mắt trái cho bệnh nhân. May mắn thay, mắt phải của bệnh nhân không bị ảnh hưởng và vẫn có thể nhìn thấy bình thường.



Mặt bệnh nhân sưng vù, mắt trái đã bị mù vĩnh viễn và sụp mi. Ảnh: BVCC.

Tờ Tổ Quốc dẫn lời của bác sĩ Hùng: "Thông thường những trường hợp tiêm filler nâng mũi sẽ bị ảnh hưởng mắt trái. Bệnh nhân quá trẻ và còn đi học, sau này sẽ khó khăn trong sinh hoạt và làm việc, đây là điều hết sức đáng tiếc. Việc điều trị cho bệnh nhân chủ yếu là dùng thuốc giảm đau và an thần. Hiện tại, bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi để giải quyết tình trạng sụp mi".

Your browser does not support HTML5 video.