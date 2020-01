Chi 4,2 triệu mua Vietlott, khách hàng may mắn đầu năm 2020 trúng đậm 111 tỷ đồng

Ngày 4/1, tấm vé số may mắn đầu tiên của năm Canh Tý 2020 đã có chủ nhân. Cụ thể, giải Jackpot 1 trị giá hơn 111 tỷ đồng đã thuộc về vị khách mua vé ở 391 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



Cụ thể, ngày 4/1 trong kỳ quay thứ 379 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 đã xác định tấm vé may mắn đầu năm mới chính là 04-14-26-42-44-45. Giải cao nhất Jackpot 1 trị giá 111.099.202.950 đồng, tuy nhiên Jackpot 2 trị giá 4,6 tỷ đồng lại không có tấm vé nào trúng giải.

Kỳ quay này còn ghi nhận có 41 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.097 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 21.435 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Tuy nhiên, không có vé số nào trúng giải Jackpot 2 trị giá 4,6 tỷ đồng.



Kết quả giải Vietlott 111 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.



Ghi nhận từ hệ thống của Vietlott cho thấy, vị khách hàng may mắn đã mua vé tại điểm bán hàng số 391 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Được biết, để trúng giải Jackpot 1 Power 6/55, người chơi đã bỏ ra 4,2 triệu đồng mua 5 bao 9 với các con số gần nhau trên cùng vé. Không chỉ trúng giải Jackpot 1, người chơi may mắn này còn trúng nhiều các giải nhỏ khác.



Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người may mắn trúng thưởng giải Jackpot 1 sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng. Do đó, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân.



Ảnh minh họa.

Với số tiền trúng giải là hơn 111 tỷ đồng, vị khách hàng mất hơn 11 tỷ để đóng thuế, số tiền thực lĩnh thu về là khoảng 100 tỷ đồng.



Người chiến thắng có 60 ngày để thực hiện thủ tục nhận giải. Sau thời hạn này mà không có người đến nhận, số tiền thưởng trị giá gần 111 tỷ đồng sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott.



Lần gần nhất xác định được người trúng thưởng loại hình xổ số Power 6/55 đã cách đây 3 tháng, là ngày 3/10/2019. Tại kỳ quay thưởng số 339, có một vé trúng giải độc đắc 1 trị giá 80,8 tỷ đồng.



Your browser does not support HTML5 video.

3 người trúng xổ số Vietlott 127 tỷ đồng cùng nhận giải Jackpot 1 ngày

Xem thêm: THỜI SỰ Đời sống Hai ngày liên tiếp có người trúng tiền tỷ từ Vietlott

Thùy Nguyễn (t/h)