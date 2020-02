Chỉ 4m2 cũng đủ sống, giới trẻ Nhật mê mệt những căn hộ hộp diêm ra sao

Các căn hộ nhỏ xíu, được so sánh là to cỡ "hộp diêm" với diện tích chỉ khoảng 4m2 đang được nhiều giới trẻ Nhật săn đón. Thông thường, các căn hộ tại Nhật Bản đã được coi là nhỏ bé, thì loại nhà Ququri với diện tích sàn thực tế khoảng 4,64m2 thực sự bé đến không tưởng. Hiện tại, dòng căn hộ Ququri do công ty bất động sản Nhật Bản Spilytus quản lý.

Hiện tại, ở Tokyo có đến gần 1.200 căn hộ Ququri, hầu hết đều đang được cho thuê. Spilytus cho biết Ququri rất phổ biến với những người trẻ trong độ tuổi từ 20-30 tuổi, chiếm khoảng 90% số lượng khách thuê nhà. Hầu hếu những người cho thuê là người độc thân, không có nhu cầu kết hôn, và trong đó chủ yếu là nam giới.

Nhỏ xíu như hộp diêm, nhưng những căn hộ Ququri vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt. Dù không được lợi về mặt không gian, nhưng những đặc điểm này của Ququri đã biến chúng thành những căn hộ đáng tiền, tiện nghi.

Địa điểm gần trung tâm sầm uất

Những căn hộ Ququri có đặc điểm mà nhiều người dân Nhật Bản mong muốn: đều nằm gần một số quận trung tâm sầm uất bậc nhất của Tokyo như Shinjuku, Shibuya, Ebisu và Nakameguro. Dù rằng tại thủ đô Tokyo là thành phố đông đúc, nhộn nhịp nhất Nhật Bản, nhưng mỗi quận lại mang một vẻ đẹp riêng, và người thuê nhà có thể tự do lựa chọn khu vực phù hợp nhất với mình.

Theo Spilytus, khoảng 60% cư dân là nhân viên văn phòng, 30% là sinh viên thuê các căn hộ Ququri. Người thuê sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với các sự kiện giải trí , văn hóa, tiện lợi cho việc di chuyển do gần các ga tàu điện ngầm hơn. Điều này sẽ rút ngắn lại quãng đường đi lại, giúp người thuê đến văn phòng và trường học trong thành phố thuận tiện, đúng giờ.

Chi phí rẻ dù thuê nhà ở thủ đô





Tùy thuộc vào vị trí thuê nhà, giá thuê một căn hộ Ququri dao động từ khoảng 50.000 yên (khoảng 9,1 triệu/ tháng) đến 80.000 yên (khoảng 17 triệu/ tháng). Đây là mức giá cực kỳ hời cho những người muốn thuê nhà tại thủ đô Tokyo, nơi vốn nổi tiếng bởi sự đắt đỏ của mình. Không những thế, các căn hộ giá rẻ Ququri còn được yêu thích bởi người thuê sẽ không phát sinh bất kỳ khoản tiền thêm hoặc tiền đặt cọc nào khác so với thuê nhà thông thường.

Ở Nhật Bản, người thuê thường phải đóng thêm phí gia hạn hợp đồng thuê nhà, với mức giá tương đương với tiền thuê 1 tháng, trả theo chu kỳ 2 năm/ lần. Tuy nhiên, khi thuê nhà Ququri, họ sẽ không phải mất thêm phí này, và dịch vụ Internet thì được cung cấp miễn phí.

Không gian nhỏ nhưng có võ, tiện ích đầy đủ

Mỗi căn hộ Quqri cơ bản đều được trang bị một số đồ tiện nghi nội thất như máy giặt, phòng tắm riêng với vòi hoa sen. Thậm chí, với mục đích tận dụng diện tích tối đa, mỗi căn hộ đều có gác xép nhỏ, diện tích khoảng 4 jo (6,19m2).

Hầu hết người thuê sẽ sử dụng gác xép làm phòng ngủ, họ chỉ cần đặt một tấm nệm nhỏ gọn là có thể ngủ yên. Phần còn lại của căn nhà là để sử dụng cho các không gian sinh hoạt khác. Trong căn hộ Ququri được thiết kế thông minh, người thuê có thể cảm thấy thoải mái mà không hề ngột ngạt dù diện tích mặt sàn rất nhỏ.

Công ty bất động sản Nhật Bản Spilytus cho biết cư dân Ququri chia sẻ rằng họ khá hài lòng với căn hộ của mình, nhiều người trong số họ nhanh chóng thích nghi với kích thước của ngôi nhà siêu nhỏ này. Do người Nhật đã sống quen với phong cách tối giản minimalism, do đó diện tích của một căn hộ Ququri là quá đủ. Cộng thêm với những lợi ích kể trên, Ququri đang trở thành không gian được giới trẻ Nhật ưa chuộng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)