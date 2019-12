Chi 6.000 USD nâng ngực, thiếu nữ 18 tuổi gốc Việt phải sống thực vật ít nhất 50 năm

Mới đây, trang People đưa tin về trường hợp của nữ sinh 18 tuổi gốc Việt tên Emmalyn Nguyễn. Cô nàng hiện đang sinh sống tại Thronton (bang Colorado, Mỹ), đã gặp biến chứng nghiêm trọng sau khi thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực vào tháng 8/2019.



Ảnh Emmalyn Nguyễn khi tốt nghiệp.

Hiện tại, Emmalyn Nguyễn vẫn đang nằm viện, sẽ phải tiếp tục sử dụng ống thông dạ dày để truyền dinh dưỡng và ống thở trong 50 năm tới.

Luật sư David Woodruff bổ sung, bác sĩ và điều dưỡng bị cáo buộc để bệnh nhân trên bàn mổ suốt 5,5 tiếng mà không gọi cấp cứu, trong khi mẹ cô gái ngồi trong phòng chờ mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Emmalyn cho biết, một ca phẫu thật nâng ngực thông thường chỉ kéo dài 2 tiếng. Do đó, đến chiều chưa thấy con gái ra khỏi phòng, bà lo lắng dò hỏi nhưng bác sĩ chỉ trấn an rằng: “Con gái bà vẫn ổn, cô bé còn trẻ nên sẽ mất thời gian để tỉnh dậy”.

Chính vì lý do này, bà Lynn nghi ngờ đội ngũ y bác sĩ tại đây đã cố tình lừa dối khi ca phẫu thuật xảy ra vấn đề, khiến tình trạng con gái bà không thể cứu chữa. Luật sư của gia đình nạn nhân cho biết, Emmalyn gần như không có khả năng phục hồi.



Bác sĩ Geofrey Kim, một trong hai người bị cáo buộc. Ảnh: The Sun.

Sau khi vụ việc xảy ra 1 tháng, Geofrey Kim đã hoàn trả 6.000 USD cho gia đình nạn nhân. Geofrey Kim và Rex Meeker cũng từ chối trả lời các câu hỏi báo chí. Tuy nhiên, phía luật sư của Meeker đã phản bác lại lời cáo buộc của gia đình Emmalyn và khẳng định, toàn bộ thao tác y tế trong ca phẫu thuật là “đúng tiêu chuẩn”. Thế nhưng, vào năm 2009 Meeker đã từng bị ông John Harty kiện với cáo buộc gây ra cái chết cho vợ mình (bà Paula) khi nâng ngực.



