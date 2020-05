Chi 700k đặt bánh tráng cuốn cho văn phòng ăn trưa, khách hàng bức xúc nhận cả khối thịt sống nguyên

Trong những giờ nghỉ trưa ngắn ngủi ở chỗ làm, dân văn phòng thường rủ nhau góp tiền đặt hàng online đồ ăn chung để cùng nhau thưởng thức. Nhờ việc đặt online mà cả văn phòng đều được một bữa ăn chung vui vẻ, lại tiết kiệm kha khá tiền. Tuy nhiên, đôi khi những vị 'thượng đế' cũng gặp phải cảnh dở khóc dở cười, khi bỏ cả số tiền lớn mà đồ ăn nhận về lại chẳng ra gì, như chia sẻ của bạn nhân viên H.G tại Hà Nội trong một group review đồ ăn dưới đây.





"Góc cực thất vọng. Mình đặt hàng cách đây 2 ngày nhưng hôm nay mới có thời gian lên viết một chút review để mọi người biết mà né. Mình đặt 10 suất bánh tráng cuốn thịt heo - 70k/suất/người, mỗi người được tầm 4 - 5 cuốn. Khi nhận hàng mở ra thì đúng tâm trạng em nó còn đỏ hơn cả miếng thịt các bác ạ!!! Vừa tức vừa ngại với mọi người vì mình là người đặt đồ ăn, mà lúc đó là hơn 12h rồi ai cũng đói, mọi người còn phải ăn nhanh để nghỉ trưa. Miếng thịt còn sống đến mức nước đỏ từ thịt chảy xuống đáy hộp luôn, may mà ở công ty em có lò vi sóng chứ không thì chắc bữa đó nhịn luôn. Thịt sống như thế này mà đầu bếp cửa hàng vẫn cố tình thái và bỏ hộp cho khách thì không biết làm ăn cái tâm để vào đâu".



Theo G., do buổi trưa nóng nực, mọi người muốn ăn gì đó thanh mát nên G. đã hăng hái lên app đặt đồ ăn online , order ở thương hiệu chuyên bánh tráng cuốn thịt heo khá nổi tiếng tại Hà Nội. Khi nhận được hộp đồ ăn, cả G. lẫn đồng nghiệp đều rất háo hức vì nghe danh quán này đã lâu, nhưng khi mở ra thì ai cũng thở dài ngao ngán. Bên trong hộp là những miếng thịt đầy mỡ đỏ au, còn sống nguyên, màu sắc nhợt nhạt. Dù đã dùng mã giảm giá nhưng đơn hàn của H. vẫn có giá là 675.000 đồng, một số tiền không nhỏ mà chất lượng thức ăn nhận được lại chẳng hề xứng đáng. Sau cùng cả văn phòng đành phải quay nóng số thịt để ăn tạm, nhưng do toàn mỡ nên mùi vị cũng chẳng thơm ngon gì.

Do quá tức giận nên G. đã phản ánh lại trên app đặt đồ, tuy nhiên mãi vẫn không nhận được hồi âm. Bài đăng của G. đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người còn chia sẻ rằng nhà hàng này trước đó đã vướng khá nhiều "phốt" bán hàng vừa đắt vừa dở.

Trao đổi với Soha , G. cho hay sau khi xảy ra sự việc, phía cửa hàng đã chủ động liên lạc và giải quyết hậu quả. G. cho hay: "Ban đầu mình thực sự rất bực vì phản ánh trên app cửa hàng không trả lời, đến khi mình đăng FB thì họ mới nhắn tin xin lỗi, mong mình bỏ qua vì họ cũng đã cho bạn nhân viên làm đồ ăn nghỉ việc. Mình cũng gọi điện xác nhận xem cửa hàng có phải là cơ sở thuộc thương hiệu bánh tráng cuốn nổi tiếng kia không, họ nói là đúng, nên mình cũng nguôi giận để họ rút kinh nghiệm."

Sau cùng, G. chấp nhận một cách xử lý nhẹ nhàng hơn để không ảnh hưởng cả hai bên. Cô không yêu cầu nhà hàng đền bù số tiền 700k và chấp nhận lời xin lỗi của nhà hàng mà không tiếp tục truy cứu thêm. Đây hẳn là một bài học đắt giá không chỉ dành cho các thực khách khi đặt hàng online mà cho cả những nhà hàng bán đồ ăn, rằng làm việc gì cũng cần chu đáo, chỉ cần ẩu một chút cũng sẽ ảnh hưởng tới uy tín kinh doanh

Chi Nguyễn (t/h)