Chi cục Môi trường Hà Nội đề xuất cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí ở mức nguy hại

Chiều 18/12, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp giữa với các quận, huyện, sở ngành để đôn đốc công tác bảo vệ môi trường, giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin về các đợt ô nhiễm không khí kéo dài những ngày qua, đồng thời lắng nghe ý kiến, đề xuất của đại diện các quận, huyện, sở ngành về hướng ứng phó, khắc phục. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm, đôn đốc công tác bảo vệ môi trường nhưng để giải quyết cần nguồn lực ngân sách lớn, thời gian và giải pháp bền vững…

Nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở Hà Nội vượt ngưỡng nguy hại

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cho biết, trong giai đoạn từ năm 2017-2019, số ngày chất lượng không khí tốt đang có xu hướng giảm, trong khi đó số ngày chất lượng không khí chạm mức kém, xấu, rất xấu có xu hướng tăng. Đặc biệt, mức độ ô nhiễm tăng cao trong khoảng thời gian từ 5-12h mỗi ngày, giảm nhẹ vào trưa chiều và lại tăng lên lúc ban đêm.





Số liệu thống kê từ hệ thống 11 trạm quan trắc không khí do Sở Tài nguyên & Môi trường quản lý, vận hành cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn TP đã xuất hiện 6 đợt ô nhiễm không khí kéo dài (từ 5-10 ngày) khiến chất lượng không khí ở mức kém, xấu và rất xấu.

"Đợt ô nhiễm không khí cao điểm nhất là trong tháng 12 (từ ngày 8-14/12), chất lượng không khí thường xuyên ở mức xấu và rất xấu", ông Định nói.

Về giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cũng đề xuất: Kiểm soát các tác động ô nhiễm không khí xuyên biên giới; rà soát các loại hình sản xuất công nghiệp phát sinh khí thải; Bộ GTVT sớm ban hành quy chuẩn khí thải với ô tô, xe máy; đặc biệt các tỉnh lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý các khu, cụm công nghiệp, làng nghề gây ô nhiễm môi trường…

Lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn cũng bày tỏ các khó khăn trong công tác hạn chế, xử lý tình trạng ô nhiễm không khí như khó kiểm soát hoạt động của xe chở vật liệu xây dựng, nhiều công trình lớn thi công phát sinh bụi, thói quen sử dụng than tổ ong của các hộ dân... Do đó, lãnh đạo các quận Bắc Từ Liêm, quận Đống Đa, Hoàng Mai... có chung đề xuất thực hiện việc tưới nước rửa đường từ 2-3 lượt/tuần đối với các tuyến phố chính trên địa bàn để giảm ô nhiễm.

Trẻ em thuộc nhóm đối tượng nhạy cảm cần hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm

Về công tác hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới Sức Khỏe của người dân, ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Môi trường Hà Nội đề xuất thành phố Hà Nội cho phép Chi cục khuyến cáo người dân trong những ngày chỉ số bụi ở ngưỡng cao hơn 300 (ngưỡng nguy hại). Đồng thời có thông báo tới Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cho học sinh nghỉ học vào những ngày này.

"Các thành phố khác trên thế giới như Bangkok chỉ số hơn 300 là học sinh mẫu giáo và tiểu học được nghỉ", báo Tiền Phong dẫn lời ông Thái phát biểu tại hội nghị.

Your browser does not support HTML5 video.

Dân Hà Nội sắp thoát khỏi đợt ô nhiễm không khí trầm trọng



Kiều Đỗ (t/h)