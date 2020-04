Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa chết bất thường sau bữa trưa

Trước đó, 2 ông Viên cùng ông M cùng ăn trưa với 2 người khác là ông N.V.T (39 tuổi) và chị T.T.X (32 tuổi, đều ngụ tại TP.Thanh Hóa) cũng phải nhập viện cấp cứu. Bữa trưa diễn ra tại nhà của nạn nhân T.X.M ở đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa).

Ngôi nhà nơi các nạn nhân cùng nhau ăn trưa



Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì ông Viên và ông M. đã tử vong. Ông T. và chị X. được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện tình trạng ông T. và chị X. đã ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn và đang được tiếp tục theo dõi ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Công an phong tỏa hiện trường

Theo Báo Công lý, chiều 20/4, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá Bùi Mạnh Khoa đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo đó, vào lúc 7h10 ngày 20/4, ông Đặng Phạm Viên có mặt tại cơ quan và làm việc bình thường. Đến 9h30, ông Viên gọi điện cho ông Lê Quang Bốn (lái xe) chuẩn bị xe ô tô để đi công tác tại Bỉm Sơn, ông Viên ra khỏi cơ quan lúc 10h.

Khoảng 12h10, ông Viên về đến TP Thanh Hoá, không về lại cơ quan mà đi ăn trưa. Khoảng 13h cùng ngày, có người gọi cho ông Nguyễn Văn Xuân (bảo vệ) thông báo ông Viên đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Thanh Hà, nhờ báo ngay cho người nhà. Do tình trạng nguy kịch, ông Đặng Phạm Viên được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và tử vong tại đây.



Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, báo Thanh niên dẫn lời Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thông tin ban đầu thì có dấu hiệu đây là một vụ án mạng.



Hiện vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị nghiệp vụ khác vào cuộc điều tra. Đến chiều 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa chưa thể khẳng định thông tin các nạn nhân bị đầu độc.



Your browser does not support HTML5 video.

Bình Dương: Người phụ nữ tật nguyền chết bất thường tại phòng trọ