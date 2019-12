Chỉ dáng đi cũng bật mí rất nhiều điều về tính cách con người

Dưới đây là những cách đi bộ khác nhau cũng như đặc điểm tính cách toát lên từ dáng đi của mỗi người. Hãy kéo xuống dưới để xem đáng đi của mình thế nào và tìm hiểu nhiều hơn về bản thân nhé.



Thực tế, nếu là một giám đốc điều hành, bạn thường đi bộ rất nhanh với những bước tiến liên tục và tập trung. Do đó, các Executive thường bước đi với sự tự tin với cái đầu ngẩng cao và có xu hướng mải mê với những suy nghĩ riêng.

Tuy nhiên, họ lại ít khi để tâm đến những người xung quanh nên rất dễ va chạm khi đi. Họ hướng đến một mục tiêu rõ ràng và có thể giải quyết vấn đề khá tốt. Nhiều lúc, họ lại tỏ ra không thân thiện và cảm xúc dữ dội quá mức cần thiết.



Những "Corrector" - người sửa lỗi - thường đi khá chậm, thực hiện các bước nhỏ và thường xuyên cúi đầu. Họ cũng tránh giao tiếp bằng mắt với những người xung quanh.



Điều này là do các Corrector thường khá hướng nội và nhút nhát. Họ có xu hướng cảnh giác trước khi giao thiệp với người ngoài cho đến khi cảm thấy đủ tin tưởng.



Những Politician thường mong muốn sự thừa nhận và đánh giá cao; thích thử thách và và học hỏi về những trải nghiệm mới nhưng có thể dễ dàng chán nản. Họ là những người nói chuyện tự tin và thích được kết nối với mọi người.



Những người "Worrier" - người lo lắng - thường đi những bước chân ngắn, chậm và thận trọng. Họ thường cúi gằm mặt xuống đất, khiến người khác nghĩ rằng họ không ổn và đang gặp phải vấn đề tiêu cực nào đó.



Những bước đi của họ khá mệt mỏi, họ không bước mà kéo lê chân sát đất. Những "Worrier" thường sống nội tâm và chu đáo, nhưng cũng dễ bị tổn thương và sợ hãi.



Những "Chiller" - người tận hưởng - thường đi bộ khá thoải mái. Họ thường đi bộ với tốc độ chậm đến trung bình với cơ thể thả lỏng và tư thế vô cùng tận hưởng. Nhiều khi họ thường độc thoại khi bất chợt nảy ra ý tưởng trong đầu.



Nếu bạn là một "Chiller", bạn có xu hướng tập trung vào vấn đề của người khác hơn là nhiệm vụ của chính mình. Vì đầu óc hay "bay nhảy" nên nhiều khi bạn dễ dàng đi lạc. Bạn rất bình tĩnh và trực quan nhưng cũng có thể là một người lười biếng và dễ bị ảnh hưởng.



Những người "Showboat" - thích thể hiện - có xu hướng đi bộ đầy tự tin và có mục đích. Họ thường vung cao cánh tay và di chuyển hông một cách cường điệu và thích thu hút sự chú ý từ mọi người.



Những người "thích thể hiện" hay ngẩng cao đầu, ngực ưỡn, vai lùi về sau và chỉ tập trung vào bản thân. Khi làm các công việc điều hành hay leader, họ có thể trở nên thiếu tin cậy.



Những người "Supporter" - người hỗ trợ - có xu hướng đi bộ trong những bước chân trung bình, tự tin. Họ rất hợp làm việc nhóm, là người biết lắng nghe, nói chuyện thấu đáo, coi trọng sự đoàn kết và các mối quan hệ.



Họ là người rất hữu ích, trung thành và đáng tin cậy. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại đơn giản từ "Supporter" cũng đủ khiến cả ngày dài của bạn bừng sáng. Tương tự như các "Chính trị gia", các "Supporter" thích cử chỉ, giao tiếp bằng mắt và tương tác với mọi người khi đi bộ.



Nếu bạn là một Short Strider, bạn thường có những bước đi ngắn và nhiều khả năng là một người tự cho mình là trung tâm và không quan tâm đến người khác. Tuy nhiên đối với phụ nữ, bước chân ngắn có thể là do đau ở bắp chân hay mắc một vấn đề hông.



Đây là những người thích ở một mình hay đang sống một mình, thuộc tuýp người dễ bị tổn thương.



Các chuyên gia khuyến cáo, khoanh tay khi đi bộ rất nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm vì nó là tín hiệu cho thấy bạn khá yếu đuối, dễ trở thành con mồi cho những kẻ tấn công. Trong những trường hợp này, đi bộ nhanh, đứng thẳng, tự tin với hai cánh tay không bị che khuất là một ý tưởng tốt hơn.



Phong cách đi bộ của "Stomper" - người dậm chân - có thể báo hiệu sự tức giận, thất vọng và kiên trì. Nhưng đôi khi, đi bộ theo kiểu này có thể là cơ thể đang cố gắng gửi tín hiệu đến não - do chân bị mất cảm giác vì tê cứng.



Những "Multitasker" - người đa nhiệm - thường vừa đi vừa làm thêm các việc khác. Loại người này khá độc dáo và sáng tạo, vì họ có thể vừa đi bộ vừa tưởng tượng ra đủ thứ, xử lý một số việc cùng một lúc mà không gặp rủi ro nào.



Bạn có thể bắt gặp các "Multitasker" đang vừa đi vừa gọi điện thoại, chỉ đạo công việc hay đọc sách báo. Nếu thuộc nhóm người này, bạn là người dũng cảm và là người giải quyết vấn đề, luôn muốn giúp đỡ bạn bè khi cần.



Your browser does not support HTML5 video.

Chiều dài ngón tay có thể nói lên điều gì về tính cách bạn? Nguồn: Khám phá bí ẩn.