Chị em thi nhau chia sẻ động tác giảm cân hiệu quả nhất, hết mỡ bụng mỡ đùi lại tăng cường cơ mông

Khi đi làm, mỡ bụng và đùi của chị em ngày càng nhiều, việc Giảm cân , giảm mỡ cũng ngày càng khó. Không phải ai cũng có điều kiện và thời gian đến phòng tập, hay chịu đựng ăn kiêng và những bài tập kham khổ. Bụng và đùi to khiến chị em ăn mặc kém tự tin, đặc biệt khi diện những bộ đồ bó sát cơ thể.

Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để theo những bài tập giảm cân lâu dài.



Thực tế là, nhiều chị em không hề béo nhưng vẫn có mỡ bụng và mỡ đùi. Ít nhiều bạn đã từng khốn khổ, hóp bụng khi mặc những chiếc quần, bộ váy yêu thích, ra ngoài lúc nào cũng không dám thở mạnh, không dám ăn nhiều vì sợ bụng... to thêm!

Mỡ bụng nhiều khiến chị em tự ti và khó khăn trong vấn đề ăn mặc.



Bài tập này được chị em gọi là bài tập quỳ trên thảm. Mỗi ngày thực hiện bài tập 3 hiệp, mỗi hiệp lặp đi lặp lại khoảng 30 lần để có tác dụng tốt nhất.



Cách thực hiện:



Quỳ trên thảm yoga, hai tay đặt nhẹ lên thắt lưng để giữ thăng bằng.

Đặt áp lực lên thắt lưng và bụng rồi ấn xuống.

Siết chặt hông để nâng đỡ phần thân trên.



Nhìn động tác này có vẻ dễ dàng, nhưng nếu thực hiện đúng và cẩn thận sẽ giúp tăng cường cơ bắp cốt lõi, bụng dưới và cơ hông, đùi cùng một lúc. Bài tập này rất hiệu quả và phù hợp với cả những cô nàng lười biếng.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.