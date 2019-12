Chị gái nữ sinh giao gà: “Tôi hận nhất là Bùi Thị Kim Thu, vì đối tượng này không còn tính người”

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên sẽ được đưa ra xét tử từ ngày 26/12 tại sân vận động TP Điện Biên Phủ. Phiên tòa được điều hành bởi chủ tọa là thẩm phán Phạm Văn Nam – Chánh án TAND tỉnh Điện Biên.

Vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhận được sự quan tâm của dư luận nên được đưa ra xét xử lưu động. Công tác chuẩn bị và an ninh trước, trong và sau phiên xét xử được Công an tỉnh Điện Biên lên kế hoạch cụ thể.

Liên quan đến vụ án, trước phiên xét xử 1 ngày, phóng viên nhiều báo đài đã liên hệ làm việc với gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên (SN 1977, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). gia đình nạn nhân đã sẵn sàng để tham dự phiên xử bắt đầu từ sáng mai.

Được biết, hiện tại chỉ có bố và chị gái của nạn nhân Cao Mỹ Duyên có thể tham dự phiên xử ngày mai. Còn bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) vừa bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép ma túy với một số đồng phạm trong vụ nữ sinh giao gà.

Trước phiên xét xử, chị Cao Thảo Loan (chị gái nữ sinh Duyên) cho biết, đến giờ vẫn không thể quên được giây phút gia đình nhận được cuộc điện thoại của cơ quan chức năng thông báo việc em gái tử vong.

Chị gái nữ sinh giao gà vô cùng hận các đối tượng sát hại em mình

“Nhận được thông tin, tôi không tin đây là sự thật. Gần 3 ngày đêm, cả gia đình, hàng xóm đi tìm em Duyên, các sông suối quanh khu vực thành phố và huyện Điện Biên đều được tìm hết nhưng không thấy. Tôi hận những kẻ sát hại em gái một thì hận Bùi Thị Kim Thu mười, bởi đối tượng này không còn tính người”.

Kể từ khi vụ án xảy ra, gia đình chị Loan “tan đàn xẻ nghé”, không còn bữa cơm gia đình, không còn những buổi đi chợ tất bật. Thậm chí, chị còn nghe nhiều người nhắc đến mẹ chị trong vụ án này với những câu nói trách giận rất cay nghiệt.

Chia sẻ trên báo chí, ông Cao Văn Cường (bố nữ sinh Duyên) cho biết: “Suốt 1 năm nay, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn. Con mất, vợ bị bắt, tôi không còn tâm chí nào để chuyên tâm làm ăn. Tôi mong, HĐXX xử thật nghiêm minh, đúng Pháp luật để trừng trị những kẻ bất nhân đã giết con gái tôi”.

Trước đó, ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên cũng mở phiền tòa xét xử vụ Mua bán trái phép chất ma túy của với bị cáo là Trần Thị Hiền và 4 đồng phạm là Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Lường Văn Lả (đều trú tại tỉnh Điện Biên). Phiên xử này, bị cáo Hiền bị tuyên án 20 năm tù giam.

Thời điểm đó, khi nghe HĐXX tuyên án mẹ, chị Loan cũng đã bật khóc nức nở, gục xuống bàn. Giây phút chứng kiến mẹ bị còng tay, áp giải đi chị L. khóc lớn và nói “mẹ tôi bị oan mà, chứng cứ như vậy sao kết tội mẹ tôi”.

Tại phiên xử hôm đó, chị Loan cũng từng chia sẻ, cuộc sống gia đình bị đảo lộn, công việc bị bê trễ. Chị mong vụ việc sớm kết thúc để không chứng kiến cảnh đau đớn này nữa.

Chị Loan khóc rất nhiều khi nghe tòa tuyên án mẹ đẻ

