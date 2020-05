Chỉ ghép phổi cho bệnh nhân 91 khi đã âm tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến diễn biến chuẩn bị ca ghép phổi cho bệnh nhân 91 là phi công người Anh 43 tuổi, tối 14/5, Bộ Y tế cho biết hiện các bác sĩ đang nỗ lực tập trung, sớm đảm bảo đủ điều kiện ghép phổi cho bệnh nhân này.



Trước đó, tại cuộc hội chẩn liên viện, các chuyên gia đã chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân là nam phi công người Anh - ca bệnh COVID-19 nặng nhất ở thời điểm này.

Hiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã khởi động tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép. Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, tính đến sáng 14/5, đã có 10 người chủ động liên hệ tới trung tâm đề nghị được hiến phổi cho bệnh nhân 91.

Bệnh nhân 91 chỉ còn 10% phổi hoạt động. Ảnh minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, hiện việc phẫu thuật ghép phổi chưa thể thực hiện ngay. Theo các bác sĩ, cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ghép như: Tổn thương phổi không hồi phục và tình trạng nhiễm trùng cần được tiếp tục điều trị, thay các catheter, kiểm soát các nguồn nhiễm trùng vào người bệnh; thực hiện làm nuôi cấy để khẳng định không còn SARS-CoV-2 ...

Được biết khi khẳng định âm tính với COVID-19 mới có thể tiến hành chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ghép phổi. Vì vậy, các bác sĩ hiện đang nuôi cấy virus để khẳng định bệnh nhân 91 không còn SARS-CoV-2.



Đội ngũ y bác sĩ cũng đang tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân thật tốt để đảm bảo đủ điều kiện ghép.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 18h ngày 14/5, số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 288 người, trong đó đã có 260 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 90% tổng số ca đang điều trị.

Ngày 14/5 có 8 người vừa được công bố khỏi bệnh, đặc biệt trong đó có 1 bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (bệnh nhân 141), 1 ca tái dương tính (bệnh nhân 50) và 3 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai ...

Your browser does not support HTML5 video.

Ai trả tiền chữa trị cho bệnh nhân 91?

Kiều Đỗ (t/h)