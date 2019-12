Chi hơn 700 triệu để nâng cấp 'vòng 1', cô gái hoảng hốt khi phát hiện có thêm 2 bầu ngực

Đài truyền hình Quảng Đông thông tin, sau khi được bạn bè giới thiệu, cô Vương đến từ Thẩm Quyến ( Trung Quốc ) đã quyết định tìm đến thẩm mỹ viện IF ở Hải Châu (Quảng Châu) để tiến hành nâng ngực vào hồi tháng 5 năm nay.

Sau khi sinh nở được 2 năm, cảm thấy không còn tự tin về vòng 1 của mình, cô Vương đã quyết định chi hơn 700 triệu để nâng ngực.

Ngoài lần tỉnh dậy bất ngờ ấy, ca phẫu thuật có thể nói là diễn ra suôn sẻ. Khi đã nâng cấp "vòng 1" thành công, cô Vương cảm thấy vô cùng tự tin về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau, người phụ nữ hoảng hốt khi thấy ngực mình có nhiều dấu hiệu bất thường khi bất ngờ có 4 “cục u” nổi lên.



Cụ thể, trong khoảng thời gian tháng 10, cô Vương vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục và cảm thấy ngực thường xuyên khó chịu. Đến khi tới viện kiểm tra, các bác sĩ cũng không giấu nổi ngạc nhiên khi phát hiện bệnh nhân của mình bỗng dưng mọc thêm 2 bầu ngực.



Cô Vương phát hiện có một vết sẹo lớn trên tay trái mình.

Điều kỳ lạ là, cả 4 bầu ngực này đều mềm ở dưới và cứng ở trên. Bác sĩ chẩn đoán, bầu ngực cô Vương sẽ không hồi phục hay mềm được trở lại. Khi tìm đến thẩm mỹ viện IF, cô càng tức giận khi họ tuyên bố chỉ có thể bồi thường cho cô 30 nghìn nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Khi vụ việc được công khai với truyền thông, nhân viên thẩm mỹ viện cho biết, người phụ trách đang đi công tác còn các bác sĩ tham gia phẫu thuật ngày hôm đó đang nghỉ ngơi.

Đối mặt với áp lực dư luận, người phụ trách thẩm mỹ viện phủ nhận cuộc phẫu thuật thất bại, từ chối cung cấp hồ sơ phẫu thuật cũng như chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ.



