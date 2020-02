Chỉ huy lực lượng cứu hỏa đoạt mạng vợ sắp cưới vì... mua nhẫn đính hôn rẻ tiền

Cảnh sát thành phố Sacramento (bang Califonia, Mỹ ) nhận được tin báo, Sarah Douglas đã tử vong tại nhà riêng. Người báo tin là chị gái nạn nhân.



Theo người này, Sarah đã gọi điện cho cô vào tối hôm trước nói rằng đã xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt với chồng sắp cưới. Cô khóc rất nhiều và đột nhiên cuộc điện thoại bị gián đoạn. Chị gái Sarah không thể liên lạc lại được với cô.



Sáng hôm sau người chị này đến nhà em gái thì phát hiện thi thể nạn nhân cứng đờ trên sàn nhà. Ngay lập tức sự việc được trình báo đến cảnh sát. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát trên cơ thể, bị siết cổ bởi ga giường. Cảnh sát tìm thấy nhiều vết máu trên tường và hung khí gây án. Nạn nhân là một phụ nữ đẹp, có thần hình quyến rũ. Cô và người yêu đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm.

Qua thông tin từ người chị gái, cảnh sát nghi ngờ bạn trai của nạn nhân có khả năng là người gây án. Hơn nữa, người bạn trai này chính là chủ ngôi nhà - nơi xảy ra án mạng. Danh tính ông ta là Orville Fleming, người chỉ huy lực lượng cứu hỏa bang California.



Orville Fleming từng Orville Fleming từng kết hôn cách đây 30 năm. Song ông ta có sở thích kỳ quái là thường truy cập các trang web quảng cáo về gái bao. Từ nơi đó ông gặp được Sarah. Từ quan hệ khách hàng họ dần dần trở thành một đôi tình nhân.



Sau vài tháng quen biết Sarah, người đàn ông này quyết định ly hôn vợ và đưa tình nhân đến thành phố Sacramento, bang California sinh sống. Tại đây họ tổ chức lễ đính hôn. Cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ của nạn nhân trên web về gái bao.



Từ khi Sarah quen biết người đàn ông này bạn bè của cô xì xào rất nhiều. Họ cho rằng, người đàn ông hơn cô 30 tuổi không có vẻ đáng tin. Họ cảm thẩy, Orville là người có thể đoạt mạng người khác và cô gái này có thể gặp nguy hiểm.

Về phần Orville, sau khi gây án ông ta đã bỏ trốn. Cảnh sát khó có thể bắt được ông ta bởi gã từng lăn lộn với nghề cứu hỏa 24 năm, thành thạo nhiều kỹ năng sinh tồn trong rừng sâu, núi thẳm, có chìa khóa của đồn cứu hỏa, đài quan sát... Ngoài ra, hắn ta còn có súng.



Cảnh sát địa phương phải mất đến 16 ngày để truy bắt được Orville khi hắn ta lẩn trốn trong một khu rừng gần ngôi nhà của ông ta ở Sacramento.



Tại trụ sở Cảnh sát, Orville khai rằng, bi kịch bắt đầu bằng một trận cãi vã nảy lửa với nạn nhân vì cô ta phát hiện ra nhẫn cưới chỉ là một sản phẩm rẻ tiền với một viên kim cương giả.

Ban đầu, Orville đè Sarah xuống giường rồi ngồi lên cơ thể cô để khống chế. Nhưng Sarah liên tục chửi bới nên ông ta đã vào bếp lấy dao dọa giết hôn thê. Bất chấp chồng tương lai đang dọa nạt, Sarah vẫn tiếp tục chửi mắng và thách thức ông ta. Quá tức giận, Orville vung da đâm vợ sắp cưới tử vong. Chưa dừng lại, hắn ta lấy ga giường và siết cổ Sarah cho đến chết.



Orville từng tự sát bằng cách cắt cổ tay, đốt than trong gara và nằm trên đường ray để tàu chán nhưng không thành, thế là hắn ta bỏ trốn vào rừng.



Tại phiên tòa xét xử, bồi thẩm đoàn chỉ ra rằng, Orville phạm tội giết người cấp độ hai. Thẩm phán tuyên hắn mức án tù chung thân.

Nga Đỗ