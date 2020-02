Trẻ em từ khi sơ sinh đến 1 tuổi thường phát triển rất nhanh và dễ hấp thụ. Do đó, vấn đề chiều cao, cân nặng chuẩn của trẻ là điều mà các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.

Bé 0-1 tuổi có chỉ số chiều cao, cân nặng thế nào là khỏe mạnh?



Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, từ khi sinh ra đến 10 tuổi thì bé luôn cần được theo dõi toàn diện sự phát triển về cả Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, từ khi sinh ra đến 10 tuổi thì bé luôn cần được theo dõi toàn diện sự phát triển về cả chiều cao và cân nặng. Trong đó, chỉ số chiều cao cân nặng của các bé từ 0-1 tuổi cũng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất.



Việc theo dõi sát sao các tiêu chí này giúp các bậc phụ huynh biết được con mình có khỏe mạnh hay không, từ đó có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ.



Nhiều cha mẹ thắc mắc: "Bé 1 tuổi có chỉ số chiều cao, cân nặng thế nào là khỏe mạnh?" Vậy thì, mọi người có thể tham khảo “Bảng chiều cao cân nặng của Nhiều cha mẹ thắc mắc: "Bé 1 tuổi có chỉ số chiều cao, cân nặng thế nào là khỏe mạnh?" Vậy thì, mọi người có thể tham khảo “Bảng chiều cao cân nặng của Trẻ em Việt Nam chuẩn WHO” dưới đây.



Chỉ số chiều cao cân nặng cho bé trai 0-1 tuổi. Chỉ số chiều cao cân nặng cho bé trai 0-1 tuổi.

Chỉ số chiều cao cân nặng cho bé gái 0-1 tuổi.



Nguyên tắc đo chiều cao cho bé 0-1 tuổi



Thông thường, các bé dưới 2 tuổi sẽ được đo nằm và dùng thước đo chuyên dụng.

Cách đo chiều cao cho trẻ:

Ảnh minh họa.



Cho trẻ nằm ngửa trên thước đo, đầu chạm sát một cạnh của thước đo.

Giữ đầu trẻ thẳng, mắt nhìn lên trần nhà.

Đầu gối trẻ cũng được giữ thẳng và đưa mảnh gỗ áp sát 2 gót bàn chân thẳng đứng.

Đọc kết quả và ghi số cm với 1 số lẻ.



Lưu ý khi đo chiều cao, cân nặng của trẻ:

Đo chiều cao cho bé vào buổi sáng để có số liệu chính xác nhất.



Khi bé trong độ tuổi 0 – 12 tháng, phụ huynh có thể để bé nằm ngửa khi đo chiều cao.



Các bé trai thường có chiều cao nhỉnh hơn bé gái nên không cần suy nghĩ quá nhiều.



Nếu muốn đo cân nặng, để bé đi tiểu hoặc đi đại tiện xong thì mới cân. Nhớ trừ đi trọng lượng của tã và quần áo để có số lượng chuẩn nhất.

Cân nặng, chiều cao chuẩn của bé sơ sinh đến 12 tháng tuổi. Nguồn: Chăm sóc Bà bầu

Thùy Nguyễn (t/h)