Chỉ số chiều cao cân nặng cho nam tuổi 13 thế nào là chuẩn nhất?

Chiều cao của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố dinh dưỡng chiếm đến 32%, yếu tố di truyền 23%, hoạt động thể lực là 20%, còn lại là các yếu tố khác như điều kiện nghỉ ngơi, sinh hoạt, môi trường, ánh nắng... Chỉ cần cha mẹ nắm được các yếu tố này thì chiều cao của trẻ sẽ dễ dàng đạt mức chuẩn như mong muốn.



Trẻ 13 tuổi đang ở giai đoạn dậy thì nên có tốc độ phát triển chiều cao rất nhanh nếu được chăm sóc chu đáo và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Theo WHO, bé trai 13 tuổi sẽ có chiều cao khoảng 156cm và cân nặng khoảng 45kg.



Ở độ tuổi này, khung xương của trẻ vẫn đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Nhiều trẻ có được chiều cao cân nặng đạt chuẩn trong thời kỳ này nhưng lại giảm hoặc tăng rất nhanh chỉ sau vài tuần. Nguyên nhân do trẻ đang ở lứa tuổi dậy thì, là giai đoạn thay đổi đáng kể về trọng lượng, thành phần xương, chiều cao và khả năng phân phối chất béo trong cơ thể.



Theo WHO, không nên chỉ dựa vào số đo chiều cao cân nặng ở trên mà vội vàng kết luận trẻ suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì. Tình trạng phát triển của trẻ cần phải xem xét thêm các chỉ số khác như: chiều cao so với cân nặng, chỉ số khối cơ thể BMI, chỉ số vận động...



Cụ thể, WHO còn đã đưa ra các tiêu chí để đánh giá sự phát triển của trẻ ngoài cân nặng chiều cao:



Phát triển toàn diện: Đánh giá sự phát triển của trẻ không chỉ thông qua cân nặng.

Phát triển cân đối: Cần có sự đồng đều giữ cân nặng và chiều cao.

Phát triển vận động: Trẻ cần phải hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Di truyền: Mỗi trẻ sẽ sở hữu bộ gen khác nhau được di truyền từ bố mẹ, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao cân nặng của trẻ.



Trẻ 13 tuổi cần tăng chiều cao cân nặng thế nào mới hiệu quả?



Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Con đang trong giai đoạn dậy thì nên phụ huynh không nên cho ăn kiêng mà cần phải xây dựng chế độ ăn phong phú, đa dạng các loại thực phẩm và chia thành nhiều bữa. Trẻ 13 tuổi cần được cung cấp đủ protein và canxi, cha mẹ có thể bổ sung qua các loại thực phẩm như trứng, sữa, thịt nạc, các loại đậu, cá, hải sản...



Nghỉ ngơi đúng giờ: Quá trình phát triển chiều dài của xương diễn ra vào ban đêm. Do đó, trẻ cần được đi ngủ đúng giờ và đủ giấc. Trẻ nên đi ngủ trước 10 giờ tối, giấc ngủ đảm bảo từ 7-9 tiếng.

