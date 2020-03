Mách cha mẹ chỉ số chiểu cao cân nặng khỏe mạnh của bé trai tuổi 14

Ở độ tuổi 14, bé trai và bé gái sẽ có những chiều cao và cân nặng chuẩn khác nhau. Thông thường, bé trai sẽ có vóc dáng nhìn nhỏ bé hơn so với bé gái một chút. Nguyên nhân bởi, các bé gái thường dậy thì sớm hơn, độ tuổi dậy thì trung bình của bé gái là từ 11 đến 13 tuổi, trong khi bé trai là từ 12 đến 14 tuổi. Thậm chí, nhiều bé trai còn dậy thì muộn hơn.



Trong giai đoạn dậy thì, các bé trai thường phát triển thiên về chiều cao hơn là cân nặng. Do đó, các bé trai 14 tuổi thường sẽ cao gầy, vậy nên các bậc phụ huynh đừng quá lo lắng khi bỗng nhiên thấy con mình phát triển cân nặng chậm lại.



Nhiều bậc phụ huynh có con trai ở độ tuổi này thắc mắc: "Chỉ số chiều cao cân nặng cho nam tuổi 14 là bao nhiêu?". Đáp án là, bé trai 14 tuổi có chiều cao chuẩn là 163,5cm và cân nặng là 50,8kg.

Ảnh minh họa.



Bí quyết giúp trẻ có được chiều cao, cân nặng chuẩn



Thực tế, chiều cao của trẻ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, trong đó bao gồm di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống, vận động, thói quen sinh hoạt. Ngoài yếu tố di truyền không thể thay đổi, để cải thiện chiều cao cho con các bậc cha mẹ nên can thiệp ngay vào các yếu tố còn lại.



Dinh dưỡng: Ở độ tuổi này không nên cho trẻ ăn kiêng. Thay vào đó nên bổ sung đa dạng các loại thực phẩm. Chế độ ăn của trẻ nên tăng cường những loại thực phẩm giàu canxi, protein, vitamin D3, collagen type 2... để giúp xương phát triển, tăng chiều cao nhanh chóng.

Ảnh minh họa.



Chế độ sinh hoạt: Cho trẻ ngủ nghỉ đúng giờ, không thức khuya. Tránh để trẻ ngủ ở tư thế co quắp sẽ rất khó phát triển chiều cao. Chú ý cả đến tư thế đứng, đi và ngồi của trẻ.



Cải thiện môi trường sống: Nên chọn cho con môi trường ít ô nhiễm. Nhà có thể trồng thêm nhiều cây xanh, cho trẻ vui chơi ở những môi trường trong lành. Cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên để bổ sung lượng vitamin D.



Không mặc quần áo quá chật: Quần áo bó sát ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của trẻ, từ đó làm chậm quá trình tăng chiều cao. Do đó, phụ huynh nên để trẻ mặc đồ rộng rãi, thoải mái đặc biệt là khi ngủ.

Your browser does not support HTML5 video.