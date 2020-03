Chỉ số chiều cao cân nặng chuẩn cho nam tuổi 15 là bao nhiêu?

Trong thực tế, độ tuổi dậy thì trung bình của bé gái là từ 11 đến 13 tuổi, trong khi bé trai là từ 12 đến 14 tuổi. Do đó, bé trai 15 tuổi hầu như đều đã dậy thì, trở thành thiếu niên và có ý thức về ngoại hình của mình. Hầu hết các bé trai ở lứa tuổi này đều khá cao lớn và có dáng dấp trưởng thành một chút.

Ảnh minh họa.

Trẻ ở độ tuổi này luôn mong muốn có một thân hình đẹp, tức là tỷ lệ giữa chiều cao cân nặng phải ở mức cân đối. Nếu biết con có đạt được chiều cao, cân nặng chuẩn hay không thì phụ huynh có thể dựa vào công thức tính chỉ số khối cơ thể BMI. Nếu dao động từ 18,5 – 24,9 thì thân hình cân đối, nếu BMI thấp hơn 18,5 hoặc lớn hơn 24,9 thì thân hình sẽ thuộc diện gầy hoặc béo.

Chỉ số BMI được tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét hoặc cm).

Nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi này thắc mắc: "Chỉ số chiều cao cân nặng cho nam tuổi 15 là bao nhiêu?" Thực tế, thiếu niên 15 tuổi có chiều cao khoảng 169 cm, cân nặng dao động từ 58-70 kg.

Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên nhớ đây chỉ là con số trung bình. Đặc biệt, chiều cao cân nặng trẻ trong 1 giai đoạn chưa khẳng định được điều gì do mỗi bé có giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Cha mẹ cần thường xuyên theo dõi chỉ số chiều cao cân nặng để biết con có phát triển khỏe mạnh hay không.



Chiều cao của trẻ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống, vận động, thói quen sinh hoạt. Ngoài di truyền, cha mẹ có thể cải thiện vóc dáng cho con bằng những cách dưới đây.

Dinh dưỡng: Bổ sung đa dạng các loại thực phẩm cho con. Chế độ ăn của trẻ nên tăng cường nhiều loại rau củ quả, thịt, trứng, sữa, tôm, cua, những loại thực phẩm giàu canxi, protein, vitamin D3, collagen type 2... để giúp xương phát triển, tăng chiều cao nhanh chóng.

Ảnh minh họa.

Vận động: Trẻ vận động nhiều sẽ khiến hormone tăng trưởng sản sinh nhiều hơn mức bình thường. Do đó, nên cho trẻ theo các bài tập kéo dãn cơ, tham gia các môn thể thao như bóng rổ, bơi lội, nhảy dây, đạp xe, chạy bộ...



Chế độ sinh hoạt: Cho trẻ ngủ nghỉ đúng giờ, không thức khuya; chú ý tư thế của trẻ phải thẳng, ngay ngắn.

Cải thiện môi trường sống: Nên chọn cho con môi trường ít ô nhiễm, để trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên để bổ sung lượng vitamin D.

Không mặc quần áo quá chật: Quần áo bó sát ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của trẻ, từ đó làm chậm quá trình tăng chiều cao; nên để trẻ mặc đồ rộng rãi, thoải mái đặc biệt là khi ngủ.

Cách tăng chiều cao trong 1 tuần nhanh nhất.