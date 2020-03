Nam 19 tuổi có chiều cao cân nặng bao nhiêu mới chuẩn?

Các chàng trai 19 tuổi đã bước vào giai đoạn trưởng thành, chiều cao gần như đã phát triển hoàn chỉnh. Do đó, cần chú ý đến cân nặng sao cho vừa phải để thân hình trở nên cân đối hơn.

Nếu các bạn nam có chỉ số chiều cao và cân nặng trong khoảng này được coi là chuẩn. Ngoài ra, chỉ số cân nặng cao hơn thì được coi là thừa cân, chỉ số chiều cao thấp hơn sẽ được coi là thấp còi. Nếu cả chiều cao và cân nặng đều cao hơn mức trung bình thì sẽ rất tốt, nhưng nếu cả 2 chỉ số đều thấp hơn, thậm chí thấp hơn khá nhiều thì bạn có nguy cơ đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng.

Tuổi 19 vẫn có khả năng phát triển chiều cao, tuy nhiên sự tăng chiều cao ở lứa tuổi này sẽ chậm hơn rất nhiều so với lứa tuổi trước đó. Nếu như trong giai đoạn dậy thì chiều cao có thể tăng 8-12cm trong 1-2 năm nhất định, nhưng tuổi 19 thì rất khó có thể tăng chiều cao được như vậy.

Các nhà khoa học khẳng định, chiều cao con người vẫn tiếp tục phát triển cho đến năm 20 tuổi. Do đó, ở tuổi 19 tuy chiều cao rất khó tăng, nhưng bạn vẫn có thể cải thiện chỉ số này nếu có sự tác động đúng cách, kết hợp khoa học giữa các yếu tố như dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt.

Dinh dưỡng: Xây dựng thực đơn ăn uống phong phú, đa dạng. Để bổ sung canxi cho cơ thể thì nên ăn nhiều tôm, cua, cá, nghêu, sò huyết... Ngoài ra, bổ sung thêm các loại thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng như vitamin A, D, sắt, kẽm…



Giấc ngủ: Lượng hormone tăng trưởng giúp tăng cường chiều cao được giải phóng nhiều nhất là khi ngủ say giấc. Do đó, cần đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ, đủ giấc để lượng hormone tăng trưởng tiết ra nhiều hơn, giúp tăng chiều cao tốt nhất.



Môi trường sống và sinh hoạt: Nên chọn những nơi trong lành, ít ô nhiễm. Tránh xa các loại chất kích thích có hại, hạn chế ăn đồ chế biến sẵn, đồ đóng hộp, đồ nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh và củ quả.

Cách tăng chiều cao trong 1 tuần nhanh nhất.