Nam thanh niên 20 tuổi có chỉ số chiều cao cân nặng bao nhiêu là cân đối?

Do đó hầu hết các chàng trai 20 tuổi đã bước vào giai đoạn trưởng thành, chỉ số chiều cao đã phát triển hoàn thiện. Ở lứa tuổi này, nam giới thường rất ý thức về ngoại hình của mình. Bởi vậy, cần chú ý đến cân nặng sao cho cân đối với chiều cao để cơ thể nhìn đẹp hơn.

Tuy tuổi 20 rất khó để tăng chiều cao nhưng nếu áp dụng đúng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và vận động khoa học thì vẫn có thể cải thiện được chỉ số này.



Các bài tập tăng chiều cao:

Bóng rổ, bóng chuyền: Những pha bật nhảy của bóng chuyền và bóng rổ sẽ giúp xương khớp ở lưng, hông và chân được kéo giãn, cải thiện chiều cao.

Nhảy dây: Bài tập nhảy dây giúp đốt cháy calo hiệu quả, giúp kéo dài cột sống, tăng cường sự phát triển của xương sụn.



Tập gym trên xà: Các bài tập này tác động đến sụn trong cột sống, giúp kéo dài cột sống và tăng chiều cao tự nhiên.



Bơi lội: Giúp việc sản xuất hormone tăng trưởng đáng kể, cải thiện chiều cao.

Ngoài ra cũng nên chú ý đến dinh dưỡng và giấc ngủ:



Dinh dưỡng: Xây dựng thực đơn ăn uống phong phú, đa dạng. Để bổ sung canxi cho cơ thể thì nên ăn nhiều tôm, cua, cá, nghêu, sò huyết... Ngoài ra, bổ sung thêm các loại thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng như vitamin A, D, sắt, kẽm…



Giấc ngủ: Lượng hormone tăng trưởng giúp tăng cường chiều cao được giải phóng nhiều nhất là khi ngủ say giấc. Do đó, cần đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ, đủ giấc để lượng hormone tăng trưởng tiết ra nhiều hơn, giúp tăng chiều cao tốt nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách tăng chiều cao trong 1 tuần nhanh nhất.