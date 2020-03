Đang độ tuổi dậy thì, chỉ số chiều cao cân nặng cho thiếu nữ tuổi 13 thế nào là khỏe mạnh?

Độ tuổi dậy thì trung bình của bé trai là từ 13 đến 14 tuổi, trong khi bé gái là từ 11 đến 13 tuổi. Bởi vậy. bé gái 13 tuổi đang ở mốc cuối của giai đoạn dậy thì nên phát triển rất nhanh về vóc dáng. Nếu được chăm sóc chu đáo và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, bé gái 13 tuổi nhìn đã ra dáng thiếu nữ.



Thông thường, bé gái 13 tuổi nhìn sẽ có vẻ trưởng thành hơn so với bé trai cùng trang lứa. Tuy nhiên, chiều cao và cân nặng ở lứa tuổi này lại chưa thực sự ổn định nếu đem so sánh với người lớn. Hầu hết bé gái ở lứa tuổi này sẽ phát triển chiều cao nhanh hơn cân nặng, nếu bé phát triển cân nặng nhiều hơn thì chiều cao đương nhiên sẽ bị hạn chế.



Cụ thể, bé gái có cân nặng rơi vào tầm 31kg là suy dinh dưỡng, chiều cao khoảng 144cm là còi xương. Lúc này, cha mẹ cần bổ sung vào chế độ ăn uống của trẻ những loại chất dinh dưỡng thiết yếu, khuyến khích trẻ ăn đủ bữa, đủ chất, tăng cường vận động. Nếu bé gái 13 tuổi có cân nặng trên mức 60kg, con sẽ đối mặt với nguy cơ tăng cân, béo phì. Trong trường hợp này, phụ huynh nên hạn chế cho con ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, đồ nhiều chất béo... thay vào đó tăng cường cho trẻ ăn rau củ quả và vận động nhiều hơn.



Mặt khác, theo WHO, không nên chỉ dựa vào 2 yếu tố là chỉ số chiều cao cân nặng rồi vội vàng kết luận trẻ suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì. Tình trạng phát triển của trẻ cần phải xem xét thêm các chỉ số khác như: chiều cao so với cân nặng, chỉ số khối cơ thể BMI, chỉ số vận động...



Phương pháp giúp bé 13 tuổi cải thiện chiều cao cân nặng



Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Không cho con ăn kiêng, thay vào đó các bậc phụ huynh nên xây dựng chế độ ăn phong phú, đa dạng các loại thực phẩm cho con. Thay vì 3 bữa cố định, nên cho trẻ ăn thêm nhiều bữa nhỏ. Ở độ tuổi 13, trẻ cần được cung cấp đủ protein và canxi.



Ngủ nghỉ đúng giờ: Trong thực tế, quá trình phát triển chiều dài của xương diễn ra vào ban đêm. Đây chính là lý do trẻ cần được đi ngủ đúng giờ và đủ giấc. Trẻ nên đi ngủ trước 10 giờ tối, giấc ngủ đảm bảo từ 7-9 tiếng.



Cách đo chiều cao chuẩn nhất cho trẻ



Có thể dùng loại thước đo được đóng cố định trên tường hoặc thước gỗ dài, thước dây. Nếu dùng thước rời thì thước đo phải cố định trên một mặt phẳng đứng, điều chỉnh vạch số 0 sát sàn nhà.



Trước khi đo chiều cao, trẻ cần phải tháo bỏ toàn bộ giày dép, đi chân không. Để trẻ đứng sát vào tường hay cột nhà rồi đặt thước. Trẻ phải đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, 2 tay để xuôi theo người, đầu, hai vai, mông, bắp chân, gót chân áp sát tường.



Tiếp đến, dùng bảng gỗ áp sát đỉnh đầu và vuông góc với thước đo, lấy bút đánh dấu lên số đo trên thước.

