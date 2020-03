Chỉ số chiều cao cân nặng chuẩn nhất cho các thiếu nữ 15 tuổi

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ trong độ tuổi từ 10-18 tuổi luôn cần phải được theo dõi sát sao về chỉ số chiều cao cân nặng. Thông qua các chỉ số này mà cha mẹ nắm được phần nào tình hình phát triển của trẻ để có giải pháp kịp thời và phù hợp.



Thông thường, độ tuổi dậy thì hiện nay ở các bé gái là từ 10 đến 18 tuổi. Cũng trong giai đoạn này, các bé sẽ lớn lên vô cùng nhanh, xương dài ra để phát triển chiều cao, xương chậu to ra, lớp mỡ dưới da phát triển dày lên, bầu ngực cũng to dần lên và đặc biệt là ra kinh nguyệt...



Ở tuổi 15, hầu hết các bé gái đã trở thành thiếu nữ. Bé đã ý thức được ngoại hình của mình. Ở độ tuổi này, các bé gái luôn mong muốn sở hữu một thân hình chuẩn. Điều này chỉ xảy ra khi tỷ lệ giữa chiều cao cân nặng ở mức cân đối.



Nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi này thắc mắc: "Chỉ số chiều cao cân nặng cho nữ tuổi 15 là bao nhiêu?" Đáp án là, bé gái 15 tuổi có chiều cao rơi vào khoảng 162,1 cm, cân nặng dao động từ 49-60 kg.



Cách tăng chiều cao, cân nặng cho trẻ ở độ tuổi 15



Để cải thiện vóc dáng và tăng cường chiều cao cho trẻ, các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều quan trọng dưới đây:



Dinh dưỡng: Bổ sung đa dạng các loại thực phẩm từ rau củ quả, thịt, trứng, sữa, tôm, cua đến những loại thực phẩm giàu canxi, protein, vitamin D3, collagen type 2... Chế độ ăn này sẽ giúp xương phát triển, trẻ tăng chiều cao nhanh chóng.



Chế độ sinh hoạt: Cho trẻ ngủ nghỉ đúng giờ, không thức khuya; chú ý tư thế của trẻ phải thẳng, ngay ngắn. Tư thế ngủ tốt nhất là để trẻ nằm ngửa với thân hình thẳng, tay chân xuôi thẳng dọc thân. Có thể nghiêng đầu hoặc giang tay chân thoải mái nhưng tuyệt đối không được co quắp các khớp xương.



Cải thiện môi trường sống: Nên chọn cho con môi trường ít ô nhiễm, để trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên để bổ sung lượng vitamin D.



Không mặc quần áo chật: Quần áo bó sát ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của trẻ, từ đó làm chậm quá trình tăng chiều cao; nên để trẻ mặc đồ rộng rãi, thoải mái đặc biệt là khi ngủ.



Giữ tinh thần thoải mái: Áp lực cũng ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển cơ thể. Do đó, luôn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái.

