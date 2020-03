Các thiếu nữ 16 tuổi có chiều cao cân nặng bao nhiêu là chuẩn?

Độ tuổi 16 chính là lúc hệ cơ xương của con người phát triển mạnh nhất. Đến năm 18 tuổi, hệ cơ xương sẽ ngừng phát triển hoặc phát triển chậm đi. Do đó, trẻ ở tuổi này dù có cao lên thì cũng rất ít.



Chỉ số chiều cao cân nặng cho nữ tuổi 16 chuẩn nhất



Bé gái ở tuổi 16 trong 1 năm có thể tăng từ 8-10cm chiều cao là chuyện bình thường. Lúc này, các nội tiết tố liên quan đến canxi và photpho gia tăng đột biến, thúc đẩy quá trình vận chuyển canxi vào trong xương, giúp chiều cao phát triển mạnh mẽ. Thời điểm này, phụ huynh nên bổ sung các thực phẩm giàu canxi để con có thể thiên về phát triển chiều cao hơn là cân nặng.

Vậy, chỉ số chiều cao cân nặng cho nữ tuổi 16 là bao nhiêu? Theo WHO, bé gái 16 tuổi có chiều cao rơi vào khoảng 162,5 cm và cân nặng tầm 53,5 kg. Tiêu chí này có vẻ khá cao với người Việt, bởi vậy nếu trẻ có chỉ số chiều cao cân nặng thấp hơn một chút cũng không sao. Nếu chiều cao cân nặng của trẻ quá thấp thì phụ huynh nên điều chỉnh là chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt cho trẻ.



Mẹo giúp trẻ ở độ tuổi 16 phát triển khỏe mạnh, cân đối



Để biết được thiếu nữ 16 tuổi có đạt được chiều cao, cân nặng chuẩn hay không có thể thông qua công thức chỉ số khối cơ thể BMI. Chỉ số BMI được tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét hoặc cm). Nếu BMI dao động từ 18,5 – 24,9 thì thân hình cân đối, nếu BMI thấp hơn 18,5 hoặc lớn hơn 24,9 thì thân hình sẽ thuộc diện gầy hoặc béo.

Các bé tuổi này tuyệt đối không nên ăn kiêng, hạn chế ăn đồ chiên rán, đồ đóng hộp. Nên mặc quần áo thoải mái để cơ thể phát triển.

