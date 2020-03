Chỉ số chiều cao cân nặng cho nữ tuổi 18 chuẩn nhất

Trong thực tế, cơ thể cần rất nhiều thời gian điều chỉnh cân nặng lên xuống tùy theo thời điểm nhất định nhưng chỉ có một khoảng thời gian nhất định để phát triển chiều cao. Nếu bỏ lỡ cơ hội, đến tuổi trưởng thành nhiều người sẽ không đạt được chiều cao như mình mong muốn.

Đến tuổi 18, các bạn nữ đã qua gia đoạn dậy thì và bước sang ngưỡng trưởng thành. Hầu như ở tuổi nay, chiều cao có phát triển cũng rất chậm, do đó các bạn nữ 18 tuổi nên để ý đến cân nặng của mình để đạt được sự cân đối giữa chiều cao và cân nặng.

Ảnh minh họa.

Nhiều bạn nữ tuổi 18 thắc mắc: "Chỉ số chiều cao cân nặng cho nữ tuổi 18 là bao nhiêu?". Đáp án là, các bạn nữ 18 tuổi sẽ có chiều cao chuẩn là 163cm, cân nặng chuẩn là 56,7kg. Chỉ số có thể thấp hơn một chút cũng không sao, nhưng nếu thấp hơn quá nhiều thì nên xem lại chế độ ăn uống, sinh hoạt của mình.

Chiều cao có thể do di truyền, nếu không quá cao thì bạn nên chú ý đến cân nặng để cân bằng chỉ số khối cơ thể BMI. Để sở hữu thân hình chuẩn thì không phải cứ cao là đủ, bạn phải có BMI cân đối. Chỉ số BMI được tính bằng công thức: Lấy cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (tính bằng mét).

Tiêu chí BMI như sau:

Nếu BMI dao động từ 18,5 – 25: Thân hình cân đối.

Nếu BMI ít hơn 18.5: Thân hình dưới chuẩn.

Nếu BMI từ 25-30: Thân hình thừa cân.

BMI trên 40: Béo phì.

Ảnh minh họa.

Ngoài yếu tố di truyền, nếu muốn cải thiện chiều cao thì các thiếu nữ 18 tuổi cần chú ý những điểm sau:

Bổ sung dinh dưỡng: Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, đồ ăn chứa nhiều canxi, colagen, photpho để thúc đẩy chiều cao.

Sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý: Bên cạnh dinh dưỡng và vận động, các bạn nẽ cũng cần lưu ý sắp xếp học tập và nghỉ ngơi đúng giờ, khoa học.

