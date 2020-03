Chỉ số chiều cao cân nặng chuẩn cho những cô gái tuổi 19

Các cô gái 19 tuổi đã bước sang giai đoạn trường thành nên vóc dáng cơ thể gần như đã phát triển hoàn chỉnh. Ở độ tuổi này, các bạn nữ thường ý thức nhiều hơn về ngoại hình của mình, luôn hi vọng bản thân có thể sở hữu được một thân hình cân đối.

Ngoài ra, thân hình chuẩn còn dựa một phần vào chỉ số khối cơ thể BMI. Chỉ số BMI được tính bằng công thức: Lấy cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (tính bằng mét).Nếu BMI dao động từ 18,5 – 24,9, thân hình đó thuộc loại cân đối, thấp hơn 18,5 hoặc lớn hơn 24,9 thi thân hình sẽ thuộc diện gầy hoặc béo.

Các thiếu nữ 19 tuổi đã trưởng thành, phát triển gần như đầy đủ về mặt thể chất. Tuy nhiên, lứa tuổi này các bạn vẫn có khả năng tăng chiều cao. Thực tế, chiều cao sẽ phát triển cho đến năm 23 tuổi mới ngừng.

Tất nhiên, tăng chiều cao ở tuổi 19 sẽ chậm hơn nhiều so với những độ tuổi trước đó. Trong giai đoạn dậy thì, chiều cao có thể tăng 8-12cm trong 1-2 năm nhất định, nhưng tuổi 19 thì rất khó có thể tăng chiều cao được như vậy. Tuy nhiên, các cô gái vẫn có thể cải thiện chiều cao "khiêm tốn" của mình nếu áp dụng những điều cơ bản dưới đây:

Sinh hoạt: Nên đi ngủ trước 10h, thức dậy 5h sáng, lên lịch trình hàng ngày và nghiêm túc thực hiện theo.

Cách tăng chiều cao trong 1 tuần nhanh nhất.