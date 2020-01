Chỉ thông qua cách cầm đũa cũng tiết lộ chuẩn xác bạn là người thế nào?

Bạn hay cầm đũa ở vị trí nào?



Bây giờ, cùng kéo xuống dưới để giải mã bản thân nào.



Nếu bạn cầm đũa ở vị trí A, nhiều khả năng bạn là người có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng, luôn đối xử hiền hòa với tất cả mọi người. Dù có người khiến bạn tổn thương, bạn cũng không giận dữ hay thù hằn mà sẵn sàng cho họ cơ hội để sửa sai. Những lúc như vậy, bạn vẫn đối xử với họ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn luôn giấu giếm nỗi sợ hãi của mình, không muốn để người khác biết hay phát hiện ra. Bạn không cần người khác phải đồng cảm, thương hại, bạn muốn giải quyết và xử lý mọi vấn đề của bản thân theo cách riêng.

Nếu cầm đũa ở vị trí B, nhiều khả năng bạn là người cầu tiến, chăm chỉ, luôn muốn hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt nhất có thể. Cái nhìn của mọi người xung quanh rất quan trọng với bạn; do đó bạn luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt trước mặt người khác.

Bạn luôn biết tính toán, biết điểm dừng cần thiết. Ngoài ra, bạn bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, có ý thức và kiềm chế về những hành vi của bản thân. Bởi vậy, trong tương lai bạn có khả năng thành công về cả cuộc sống lẫn sự nghiệp hơn so với người khác.

Nếu bạn cầm đũa ở vị trí này, quá khứ của bạn có lẽ không được tốt đẹp cho lắm. Chính điều này khiến bạn bị ám ảnh và tổn thương; cho dù bạn có cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, đôi lúc bạn vẫn thấy lạc lõng, cô đơn. Cuộc đời đối với bản chẳng khác nào một "cú lừa", luôn ẩn giấu nhiều khó khăn, chông gai.

Tuy nhiên, chính quá khứ như vậy cũng biến bạn trở thành con người mạnh mẽ, biết tự đứng lên sau vấp ngã. Mọi người vẫn thường nói "vạn sự khởi đầu nan", chính sự kiên trì của bản thân sẽ khiến bạn sớm hái được "quả ngọt".

Nếu cầm đũa ở vị trí này, bạn là người tự do, thích khám phá. Đối với bạn cuộc sống là một chuỗi các điều kỳ lạ cần được tìm hiểu và trải nghiệm. Những vùng đất mới, con người mới, những điều thú vị mới là điều vô cùng hấp dẫn đối với bạn.

Chính vì bản tính "lông bông" nên bạn vẫn chưa xác định được hướng đi đúng đắn của cuộc đời mình, bạn làm mọi thứ theo cảm tính nhưng lại không muốn người khác biết bạn đang hoang mang. Bạn che giấu điều này bằng cách luôn tỏ ra tự tin quá mức cần thiết.

