Chi tiết mức giảm giá điện từ tháng 4 tới tháng 6/2020 để hỗ trợ chống dịch COVID-19

Theo TTXVN, tại phiên họp thường kỳ vừa qua, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước tác động của dịch COVID-19; giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Mức giảm cụ thể với các đối tượng như sau:

Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh sẽ được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm; với mức giảm 10% so với đơn giá hiện hành.

Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, giảm 10% so với đơn giá đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 - bậc 4 (dưới 300 kWh/tháng).

Đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ này xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực sẽ giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 cũng được giảm điện 20%. Các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 cũng đồng thời được giảm giá điện 20%.

Dựa vào mức giảm nêu trên, Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng.

Các cơ sở phục vụ chống dịch COVID-19 được giảm giá điện trực tiếp ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020).

Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng. Do vậy đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng; giải quyết nhanh chóng, kịp thời tất cả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về chỉ số công tơ, hoá đơn tiền điện theo quy định; đồng thời, kiểm tra, giám sát các đơn vị điện lực thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ về giảm giá điện, giảm tiền điện, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch COVID-19.

Hiện đã bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhất là các tỉnh phía Nam, cùng với việc học sinh nghỉ học dài ngày, người dân ở nhà phòng chống dịch, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt gia tăng.

Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả bằng cách tắt các thiết bị điện khi không cần thiết; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; đặt điều hoà nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở lên….

