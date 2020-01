Bỏ lại mối tình 30 năm 'huyền thoại', danh hài Chí Trung tìm 'bến đỗ' mới là Á hậu doanh nhân

Mới đây, thông tin vợ chồng nam danh hài nổi tiếng Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, cả hai đã từng vướng nghi vấn tan vỡ khi không xuất hiện cạnh nhau như trước. Xác nhận về vấn đề này, Á hậu doanh nhân Ý Lan, bạn gái mới của nghệ sĩ Chí Trung cho biết, danh hài và vợ đã ly hôn được gần 2 năm, trước khi cô và anh tiến tới hẹn hò.





Từ mối tình đẹp nhất thập kỷ





Câu chuyện tình yêu giữa Chí Trung và Ngọc Huyền từ lâu đã trở thành "tượng đài" trong lòng khán giả Việt.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ sau 30 năm

Xuất thân của Ngọc Huyền là một tiểu thư nhà giàu, nổi tiếng. Thân phụ của cô là ông chủ tiệm ảnh Đại Tân phố Huế nức tiếng Hà Thành. Còn với Chí Trung, anh khi đó là con nhà nòi nghệ thuật, có cha là NSND Quý Dương, là một danh ca nổi tiếng, là nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc cách mạng. Tuy nhiên, anh sớm chịu thiệt thòi vì cha mẹ ly hôn.

Cả hai từng có tổ ấm hạnh phúc

Chí Trung và Ngọc Huyền quen nhau khi cả hai có chút tên tuổi trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, chuyện tình yêu của họ bị gia đình cấm cản. Nhưng vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn quyết định đến với nhau, xây dựng tổ ấm nhỏ. Trải qua nhiều khó khă, sóng gió, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào, cùng cố gắng vun đắp gia đình và nuôi dạy hai người con nên người.

Ảnh cưới của cặp đôi Chí Trung - Ngọc Huyền

30 năm chung sống, hôn nhân của Chí Trung- Ngọc Huyền vẫn nồng đượm và là hình mẫu lý tưởng cho các cặp đôi. Có lẽ, những ai là fan cũng đã thuộc lòng những chuyện kể về tình yêu lãng mạn, ngọt ngào từ khi yêu cho đến khi đã là vợ chồng của cặp đôi ngôi sao này.

Còn nhớ, trong chương trình Chuyện đêm muộn phát sóng vào năm 2016, Chí Trung đã dành cho bà xã Ngọc Huyền những lời khen có cánh, khẳng định, vợ anh là mối tình đầu. Hay, trong show Là vợ phải thế lên sóng hồi tháng 7/2017, Chí Trung từng chia sẻ bí quyết giữ được hạnh phúc với vợ trong suốt 30 năm khiến Việt Hương, Đại Nghĩa cũng phải ghen tị: “Ở cơ quan tôi là sếp của vợ, về nhà vợ là sếp của tôi”. Tuy thế, Chí Trung vẫn ngậm ngùi nhận định: “Lấy vợ như tù chung thân không ân xá suốt 39 năm. Nát một đời trai thì còn sợ gì nữa”.

Thế nhưng, sau tất cả, giờ đây cả hai đã đường ai nấy đi, trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.





Bạn gái mới của Chí Trung là ai?





Nói về mối tình hiện tại, được biết bạn gái mới của Chí Trung có 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực sắc đẹp và có mối quen biết với nhiều nghệ sĩ. Đó cũng là cơ duyên để cô và nam danh hài gặp gỡ, quen biết nhau. 2 năm trước, cô mở thêm một spa dành cho nam giới nên muốn mời một gương mặt nam là nghệ sĩ nổi tiếng quay hình ảnh quảng bá cho thương hiệu mới. Lúc đó, cô được người bạn thân thiết giới thiệu cho nghệ sĩ Chí Trung, làm nhân thương hiệu. Ý Lan chia sẻ:

Chân dung Á hậu doanh nhân Ý Lan, bạn gái của danh hài Chí Trung

"Tin tưởng vào lựa chọn của cô em, tôi đã đồng ý. Hơn nữa, tôi thấy anh cũng phù hợp với tiêu chí của tôi, hơn nữa lại đang rất nổi tiếng với các vai diễn trong chương trình Táo quân và lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ. Qua báo chí, tôi cũng luôn ngưỡng mộ chuyện gia đình anh - một cặp đôi đẹp của sân khấu phía Bắc. Những yếu tố đó rất phù hợp với thương hiệu mà tôi hướng đến".





Tuy nhiên, việc kinh doanh spa dành cho nam giới không thuận lợi như dành cho phụ nữ, thêm vào đó, một mình quản lý cả hai cơ sở khiến cô khá áp lực, thời gian cho bản thân không có nhiều.

Có cơ duyên hợp tác nên giữa Ý Lan và Chí Trung dần quen thân, từ bạn bè và sau đó tiến tới tìm hiểu. Là người từng đổ vỡ trong hôn nhân, Á hậu doanh nhân đồng cảm với nam danh hài. Nhiều lần, cô còn khuyên anh nên quay lại với vợ cũ, nhưng không thành công.

Mặc dù, mối quan hệ tình cảm giữa nghệ sĩ Chí Trung và Á hậu doanh nhân Ý Lan đã được nhiều người trong giới biết nhưng cô bảo, cả hai luôn xác định không nên để câu chuyện của mình trở nên ồn ào.

"Tuy anh Chí Trung và chị Huyền đã chia tay nhưng là phụ nữ, từng ở trong hoàn cảnh ấy nên tôi biết mình cần phải làm gì để tránh sự tổn thương cho người thân của anh. Nếu mọi người xem trang cá nhân của tôi sẽ thấy, tôi chỉ up hình ảnh của mình chứ ít khi có cả anh Trung. Hơn nữa chuyện tình cảm của tôi và anh cũng mới tiến triển, không ai nói trước được điều gì nên mình kín đáo, tế nhị vẫn hơn", Ý Lan chia sẻ.





