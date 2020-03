Chỉ vì câu thách thức trong vụ cãi lộn, chồng đâm vợ chết tức tưởi bằng 9 nhát dao

Hôm nay (9/3), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Huấn (SN 1976, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người . Người Huấn tấn công trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Nguyệt (vợ bị cáo). Với tội danh trên, Huấn bị tuyên phạt tử hình.

Theo cáo trạng, Huấn và chị Nguyệt là vợ chồng, có 3 con chung. Chị Nguyệt làm nghề bán rau ngoài chợ Gốc Đề (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hàng ngày, chị Nguyệt đi bán rau, hôm hết hàng sớm thì về sớm còn hôm ế khách hơn thì về muộn.

Ngày 13/5/2019, chị Nguyệt đi bán rau còn Huấn đi đám cưới. Trưa cùng ngày, Huấn về nhà nhưng chờ đến 13h mới thấy vợ về. Do chị Nguyệt về muộn nên Huấn càu nhàu khiến đôi bên lời qua tiếng lại.

Lúc này, Huấn cầm dao bầu trong tay dọa “tao đâm cho phát giờ”. Chị Nguyệt nghe vậy quay lại đáp “giỏi ra đây mà đâm”. Bị thách thức, Huấn cầm dao đi đến vật vợ ngã xuống đất, dí dao vào cổ.

Quá sợ hãi, chị Nguyệt không dám phản ứng gi thêm. Khi Huấn buông tay, chị Nguyệt tức tốc chạy về nhà bố mẹ ruột ở xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) để trốn.

Bị cáo Huấn tỏ ra ăn năn, hối hận tại phiên tòa xét xử sáng nay



Đến ngày 17/5/2019, khi đang bán hàng, chị Nguyệt lại gặp Huấn. Lúc này, Huấn lao vào phá phách không cho vợ bán hàng. Khi mọi người can ngăn, Huấn bỏ về nhà uống rượu.

Sau cuộc nhậu, Huấn gọi điện cho bố vợ nói: “Cụ bảo nó xem thế nào, cụ có nuôi được nó suốt đời không”. Nghe con rể nói vậy, bố chị Nguyệt trả lời: “Tôi gả bán nó cho anh rồi, anh cho nó ở thì tôi được, anh cho ra tòa thì tôi phải chịu, anh có đánh, có giết thì tôi cũng phải chịu”.

Tiếp đó, Huấn gọi điện cho em gái chị Nguyệt nói lên Văn Điển rước xác chị vệ. Thấy anh rể hung hăng, người em gái vội gọi cho em trai và con trai chị Nguyệt bảo lên đón chị Nguyệt về.

Sau hai cuộc điện thoại , Huấn cầm dao bầu đi “đón đường”. Đợi khoảng 30 phút thì thấy chị Nguyệt được anh Quyết (em trai chị Nguyệt) chở về nhà nên đã phóng xe đuổi theo.

Khi đi cách nhà bố vợ khoảng 100 mét, Huấn tăng ga lao thẳng vào xe anh Quyết khiến cả 3 ngã ra đường. Huấn nhanh chóng đứng dậy, cầm con dao bầu đuổi theo vợ. Vừa chạy vừa hét “hôm nay mày chạy lên giời”.

Thấy chồng cầm dao đuổi theo, chị Nguyệt chạy tạt vào nhà anh Đoàn Văn Doanh đóng cửa lại rồi chạy vào trong sân. Huấn đuổi theo mở cổng chạy vào ép chị Nguyệt vào sát tường. Gã sát nhân chám liên tiếp 9 nhát lên người vợ vào bụng, mạn sườn… Gây án xong, Huấn cầm dao chạy ra đường.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Song do vết thương quá nặng nên chị Nguyệt đã tử vong ngay sau đó.

