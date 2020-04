Chỉ vì mâu thuẫn chuyện chiếc cốc vỡ, chủ quán nhậu bị khách đâm chết tức tưởi

Liên quan đến vụ án mạng ở quán nhậu, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tuấn (34 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Tuấn đã bị bắt tạm giam sau khi nghe quyết định khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 16/4, Tuấn và một nhóm bạn đến quán bia ở thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) ăn nhậu. Quán này do anh T.V.T. (35 tuổi) làm chủ.

Sauk hi ăn uống no say, Tuấn và một người bạn trong nhóm tranh nhau thanh toán tiền. Trong lúc, tranh giành “quyền” trả tiền có làm vỡ một chiếc cốc của chủ quán.

Thấy vậy, anh T. bức xúc ra nói Tuấn nên hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Trong người có hơi men cộng thêm việc không chấp nhận bị mắng chỉ vì một chiếc cốc vỡ nên Tuấn lao vào xô xát với chủ quán. Tuấn bị anh T. đấm một phát vào mặt.

Sau đó sự việc được những người trong quán can ngăn, đưa Tuấn về nhà. Nhưng Tuấn vẫn cảm thấy ấm ức trong người nên đã chạy sang nhà chị gái lấy dao rồi quay lại quán nhậu đâm một nhát vào bụng chủ quán khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người trong quán nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện để cấp cứu. Nhưng do vết thương sâu, sốc mất máu nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.



Về phần Tuấn, sau khi gây án xong đến cơ quan điều tra để tự thú. Tại trụ sở Công an, Tuấn bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an đang thụ lý vụ án.

Trong 3 tháng đầu năm 2020 tại Việt Nam ghi nhận rất nhiều vụ án mạng mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc nhậu. Gần đây nhất, ngày 8/4, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vi Văn Cường (SN 2000, trú thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, khoảng 7h ngày 6/4, Công an huyện Lộc Bình nhận được tin báo về việc anh Lương Văn Tùng (SN 1999, trú tại thôn Nà Sả, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình) bị Vi Văn Cường đâm tử vong. Công an huyện vào cuộc điều tra , ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cường, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Tại cơ quan điều tra, Cường khai, khoảng 5h ngày 6/4 đến nhà bạn tụ tập ăn uống. Trong lúc say rượu đã xảy ra mâu thuẫn với anh Tùng. Ăn uống xong anh Tùng hẹn Cường ra trước cửa để giải quyết mâu thuẫn. Sẵn trong người có men rượu lại đang nóng giận, Cường chạy vào trong bếp lấy 1 con dao gọt hoa quả rồi đâm liên tiếp vào Tùng, hậu quả khiến Tùng tử vong.

