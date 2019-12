Chỉ vì nốt mụn mủ trong mũi, người phụ nữ bị cứng hàm không há được miệng vì nhiễm uốn ván

Một trường hợp bị uốn ván cực kỳ hiếm gặp xảy ra khi nữ bệnh nhân có một nốt mụn mủ trong mũi nhưng không để tâm. Vài ngày sau, bệnh nhân bị co giật toàn thân, cứng hàm không há được miệng, không thở được.

Ngày 21/12, thông tin từ TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết, khoa vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị uốn ván hết sức hiếm gặp.

Đó là nữ bệnh nhân Nguyễn Thị N., (76 tuổi ở Lương Sơn, Hoà Bình) phát hiện có một mụn mủ bên trong cánh mũi đã lâu nhưng chủ quan, không để tâm tới.



Đến này 13/12 vừa qua, bệnh nhân được được đưa tới khoa Truyền nhiễm trong tình trạng cứng hàm, khó nuốt. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị uốn ván, điều trị theo phác đồ nhưng 3 ngày sau, tình trạng cứng hàm không hề thuyên giảm nên được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực.

Các bác sĩ tiến hành đặt khí quản cho bệnh nhân



Tại đây, các bác sĩ tiếp tục điều trị để tránh việc phải mở khí quản nhưng bệnh tình vẫn ngày một nặng hơn. Sau 1 tuần điều trị, đến trưa ngày 20/12, bệnh nhân xuất hiện cơn co giật toàn thân trên nền co cứng, không mở được miệng, không nuốt được dẫn tới Tại đây, các bác sĩ tiếp tục điều trị để tránh việc phải mở khí quản nhưng bệnh tình vẫn ngày một nặng hơn. Sau 1 tuần điều trị, đến trưa ngày 20/12, bệnh nhân xuất hiện cơn co giật toàn thân trên nền co cứng, không mở được miệng, không nuốt được dẫn tới suy hô hấp . Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ phải mở khí quản cấp cứu qua đường cổ.

Bác sĩ Hoàng Công Tình, người trực tiếp khám cho bệnh nhân, nhận định vì miệng bệnh nhân cắn chặt nên các bác sĩ buộc phải mở khí quản qua đường cổ. Nếu không khai thông đường thở sớm, bệnh nhân có thể sẽ ngừng thở, ngừng tim trong vài phút vì toàn thân đã tím tái.



Sau vài phút mở khí quản để thở qua cổ, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định. Hiện bác sĩ phải cho dùng thuốc an thần để hạn chế co giật và tăng trương lực cơ.

Chỉ những vết thương nhỏ như gai đâm, giẫm vào đinh hay bất cứ vết thương nào trên da cũng có thể dẫn tới uốn ván



BS Tình cho biết, BS Tình cho biết, uốn ván là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, do vi khuẩn kị khí (chỉ hoạt động trong môi trường không có oxy) gây nên. Vi khuẩn thường xâm nhập vào các vết thương bị bịt kín hay vết thương sua dưới da như gai nhọn đâu, vết tiêm chích, vết thương sau phẫu thuật...



Vi khuẩn uốn ván có khả năng gây độc cho hệ thần kinh, gây ra tình trạng co cứng các cơ và co giật toàn thân. Nguy hiểm nhất là bệnh nhân bị cứng hàm không há được miệng, không nuốt được nên không thể thở, dẫn tới suy hô hấp, thiếu oxy lên não và tử vong nhanh chóng.



Đối với các trường hợp này cần điều trị bằng cách dùng kháng sinh tiêu diệt trực khuẩn uốn ván. Khống chế co cứng cơ, co giật và các rối loạn thần kinh thực vật. Đồng thời duy trì hô hấp, tuần hoàn, chống bội nhiễm và đảm bảo dinh dưỡng.



Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh uốn ván người dân cần tiêm vắc xin 3 mũi, sau 10 năm tiêm nhắc lại 1 mũi. Người có vết thương cần được về sinh sạch, sát khuẩn, tránh để vết thương tạo đường hầm, khi bị vết thương sâu trên da hay các tổn thương lở loét, sâu răng cần tiêm Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh uốn ván người dân cần tiêm vắc xin 3 mũi, sau 10 năm tiêm nhắc lại 1 mũi. Người có vết thương cần được về sinh sạch, sát khuẩn, tránh để vết thương tạo đường hầm, khi bị vết thương sâu trên da hay các tổn thương lở loét, sâu răng cần tiêm vắc xin uốn ván.

Chủ quan với những vết thương nhỏ, bệnh nhân mắc uốn ván co giật nguy kịch. Video: VTC

Hà Ly (t/h)