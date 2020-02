Chỉ vì va chạm giao thông, thanh niên 9X bất ngờ cầm dao truy sát trả thù

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng cầm dao truy sát hai người thương vong để trả thù do va chạm giao thông. Đối tượng tên Trương Bảo Giang (SN 1997, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân của vụ án được xác định là anh Nguyễn Phước G. (SN 1982) và Trần Ngọc T. (SN 1975; cùng ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).

Trước đó, vào tối ngày 7/2, anh G. cùng anh T. đang ngồi nhậu với 2 người bạn khác trong một quán nhậu ven đường tại tỉnh lộ 943 (ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn). Lúc này, Bảo Giang từ nơi khác đi xe máy tiếp cận rồi xông thằng vào quán nhậu, tay cầm dao. Giang cầm dao đâm loạn xạ vào chỗ nhóm bạn anh G. đang ngồi. Do bị bất ngờ, không kịp chạy trốn, anh G. bị đâm chết tại chỗ, còn anh T. bị thương nặng, phải đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng lên xe tẩu thoát.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, biết tin anh G. đã tử vong, Giang đã tự đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Tại trụ sở, Bảo Giang khai do có va chạm giao thông với hai nạn nhân từ trước Tết Nguyên đán, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, vì vẫn bực tức, Giang đã thủ sẵn con dao xếp loại có nút bấm trong người rồi đi tìm hai nạn nhân để đâm xả giận, tuy nhiên không ngờ lại gây ra án mạng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào 5/3/2019, Công an tỉnh An Giang cũng điều tra, xử lý một vụ đâm chết người tại quán nhậu để trả thù. Đối tượng tên Nguyễn Duy Hiền (SN 2002; tạm trú khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi " Giết người ".

Vào ngày 4/3, nhóm bạn anh Nguyễn Duy K. (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đi ăn nhậu tại một quán bia thuộc khóm 7, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. Tại đây, nhóm anh K. ngồi đối diện với nhóm bạn của Hiền và Phan Văn Hiếu. Trong lúc nhậu, Hiền và Hiếu nhận ra anh K., nhớ ra ngày trước từng có mâu thuẫn với anh K. Lúc này, Hiền ra cốp xe lấy vũ khí, đưa cho Hiếu cầm để đề phòng.

Tới 22h cùng ngày, anh K. cùng bạn định ra về thì Hiền quyết định đi theo sau, tới nơi để xe liền rút dao dâm trúng lưng anh K. rồi bỏ chạy. Dù đã được đưa đi cấp cứu, anh K. vẫn tử vong trên đường do vết thương quá nặng. Biết khó trốn tội, Hiền đã tự tới cơ quan chức năng đầu thú.

