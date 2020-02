Chia tay 'Hạ cánh nơi anh', đừng bỏ lỡ bộ phim đang làm mưa làm gió 'Tầng lớp Itaewon'

Đầu năm 2020, khán giả mê phim Hàn được 'chiêu đãi' bởi vô số những dự án phim ảnh chất lượng. Đường đua rating truyền hình trở nên sôi động với nhiều bộ phim như 'Hạ cánh nơi anh' (Crash landing on you), Dr. Romantic 2,... Trong đó, phải kể đến siêu phẩm 'Tầng lớp Itaewon' (Itaewon Class) được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh online) cùng tên đang 'làm mưa làm gió' màn ảnh Hàn Quốc.

Bộ phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên đang làm mưa làm gió màn ảnh Hàn

Bộ phim được chính tác giả bộ truyện Jo Gwang Jin chắp bút kịch bản, với đạo diễn là Kim Sung Yoon - người đứng sau bộ phim tình cảm ngọt ngào từng gây 'sốt' một thời 'Moonlight drawn by clouds' (Mây họa ánh trăng). Với hai điểm trên, người hâm mộ sẽ không phải lo lắng dự án chuyển thể này sẽ phá nát nguyên tác hay bị quay dựng một cách nghèo nàn, thiếu chỉn chu.

Bộ phim do đạo diễn của 'Mây họa ánh trăng' đình đám một thời chỉ đạo sản xuất

Phim theo chân chàng trai tên Park Sae Ro Yi (do diễn viên Park Seo Joon thu vai) trên con đường xây dựng nhà hàng Danbam từ một đống đổ nát thành thương hiệu đứng đầu ngành công nghiệp ẩm thực, lạt đổ đế chế ẩm thực Jangga. Sát cánh bên Yo Ri là những người 'cộng sự' đắc lực, như Jo Yi Seo (Kim Da Mi), Ma Hyun Yi (Lee Joo Young) và Choi Seung Kwon (Ryu Kyung Soo),... sẽ giúp anh thực hiện ước mơ. Mỗi người đều là những mảnh ghép đặc biệt và thú vị, khiến tiệm ăn DanBam trở nên hấp dẫn lạ thường.

Itaewon Class không chỉ đơn thuần là câu chuyện khởi nghiệp của nhóm thanh niên 'bất hảo' mà còn nhấn mạnh vào khoảng cách giàu - nghèo tại Hàn Quốc cùng hành trình báo thù của một chàng trai từng mất đi tất cả. Park Sae Royi là một chàng trai có tính cách mạnh mẽ, bộc trực, từng có cuộc sống hạnh phúc bên người cha hiền từ. Thế nhưng, những ngày tháng tươi đẹp ấy đi đến kết thúc khi Sae Royi đứng ra ngăn cản Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) – con trai chủ tịch tập đoàn thực phẩm Jangga khỏi bắt nạt bạn học.

Chỉ vì hành động trượng nghĩa này, cha của anh - vốn là nhân viên trong Jangga bị cho thôi việc, và sau đó đột ngột qua đời. Sae Royi gần như phát điên khi phát hiện kẻ gây họa là Jang Geun Won - kẻ đã may mắn thoát tội nhờ thế lực của gia đình , và suýt đã đánh chết Geun Won trong lúc đau khổ tột cùng. Chủ tịch tập đoàn Jangga - Jang Da Hee (Yoo Jae Myung) đã tống Sae Royi vào tù, thế nhưng anh chàng vẫn không gục ngã, và quyết tâm trở lại khởi nghiệp sau khi ra tù tại khu phố Itaewon sầm uất ở thủ đô Seoul.

Bên cạnh hành trình khởi nghiệp của quán ăn DanBam, người xem cũng bị cuốn vào mối tình tay ba giữa Sae Royi và tình đầu Oh SooAh (Kwon Nara) và cô gái cùng anh đồng cam cộng khổ, thông minh và bướng bỉnh – Jo Yi Seo (Kim Da Mi). Với khả năng khắc họa nhân vật tài tình, bộ phim không bị va vào lối mòn với những nhân vật nữ "bánh bèo" hay các chàng "soái ca" hoàn hảo. Nam chính Park Sae Roy có quá khứ bất hảo, học vấn thấp, tính cách bộc trực, khó gần; hay nữ chính Jo Yi Seo là cô nàng thông minh, mạnh mẽ và bướng bỉnh, từng rất vô tâm; thậm chí, ngay cả nữ phụ Oh SooAh cũng rất đặc biệt khi rất thẳng thắn, tham vọng, không chịu cảnh nghèo. Những nhân vật khác như phản diện Jang Dae Hee và các tuyến nhân vật phụ Ma Hyun Yi cũng được khắc họa độc đáo, sinh động.

Hiện tại, dù mới ở phần đầu của bộ phim, thế nhưng 'Tầng lớp Itaewon' đã chứng tỏ sức hút của mình với rating lên tới hai số 10,7%. Sau khi bộ phim đình đám 'Hạ cánh nơi anh' kết thúc, 'Tầng lớp Itaewon' hứa hẹn sẽ tiếp tục xác lập những kỷ lục rating mới với những tình tiết mới lạ, hấp dẫn và dàn nhân vật được xây dựng độc đáo. Bộ phim đang được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và phát sóng trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Chi Nguyễn (t/h)