Chiếc áo thun dài tay màu xám đen tố tội gã “đạo chích” giảo hoạt

Khi mới bị triệu tập lên làm việc, Trung một mực kêu oan rằng mình không trộm cắp. Nhưng gã “đạo chích” bị “cứng họng” khi Công an trưng ra bằng chứng là chiếc áo thun màu xám.

Anh Nguyễn Anh Khôi (1990, tạm trú địa chỉ K88/82- Nguyễn Đức Trung, TP Đà Nẵng) đến Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng ) trình báo vệ bị mất chiếc xe máy hiệu Sirius, BKS 43C1-552.31 ngay trước nơi mình trọ.

Theo anh Khôi, khoảng 22h45 ngày 25/4/2020, anh để xe qua đêm nhưng lại không khóa cổ và mãi đến 15h10 ngày 26/4/2020 mới phát hiện bị mất xe.

Nhận được tin trình báo, Công an phường Thanh Khê Đông phối hợp với Công an quận Thanh Khê tiến hành truy xét các đối tượng tình nghi. Qua trích xuất camera an ninh ở khu vực nhà trọ và cả tuyến đường chính dẫn vào khu vực xóm trọ, tổ công tác đã lần lượt đối chiếc các hình ảnh nghi vấn có liên quan đến thời gian xảy ra vụ mất trộm. Qua đó phát hiện đối tượng tình nghi.

Cụ thể, ngày 26/4/2020, một nam thanh niên mặc áo thun dài tay màu xám đen, quần lửng màu kem, đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt đi vào khu nhà trọ ở địa chỉ K88/82- Nguyễn Đức Trung.

Sau một hồi lượn lờ, nam thanh niên này đi ra khỏi khu trọ với chiếc xe máy hiệu Sirius của anh Khôi rồi tẩu thoát. Tại hiện trường , đối tượng còn để lại một đôi dép nhựa màu trắng.

Trung (bên trái) và Phương (bên phải) sau khi bị bắt

Qua rà soát, Công an quận Thanh Khê xác định được đối tượng trong diện nghi vấn là Phan Văn Trung (SN 1986, trú tổ 34, P. Thanh Khê Đông). Công an cũng xác định được, chiếc áo thun dài tay màu xám đen và dáng người được camera an ninh ghi lại tương đồng với áo và thân hình của Trung.

Ngay lập tức Phan Văn Trung bị triệu tập lên trụ sở Công an quận làm việc. Tại đây, Trung một mực khẳng định mình bị oan, mình không trộm chiếc xe của anh khoa. Mãi đến khi Công an trình ra bằng chứng là chiếc áo thun dài tay màu xám đen thì hắn mới cúi đầu nhận tội.

Trung thú nhận, chính mình đã lấy trộm xe của anh Nguyễn Anh Khôi vào đầu giờ chiều ngày 26/4/2020. Sau khi lấy được xe đã bán ngay cho một người quen tên là Nguyễn Thanh Phương (1988, trú xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Thanh Phương cũng bị tạm giữ cùng xe máy tang vật và qua test, cả Phương và Phan Văn Trung đều dương tính với ma túy tổng hợp nên đã tạm thời đưa lên Cơ sở cai nghiện Bầu Bàng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Đến ngày 20/5, Công an quận Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Trung để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Nguyễn Thanh Phương về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

