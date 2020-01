Chiếc vali màu bạc hé lộ tội ác của gã trai giết, chặt xác người tình hòng cướp tài sản ở Trung Quốc

Báo chí Trung Quốc đưa tin, vụ án mạng này xảy ra vào hồi tháng 10/2018 tại thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc). Hung thủ gây án họ Lưu (27 tuổi). Nạn nhân trong vụ án này là người tình trẻ họ Dương (29 tuổi). Mục đích Lưu ra tay sát hại người tình là để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Báo chí Trung Quốc miêu tả, đây là vụ án vô cùng man rợ. Nó làm cho họ liên tưởng tới một vụ giết người phân xác của một tên tội phạm Hong Kong đối với người yêu khi cả hai đi du lịch ở Đài Loan cách đây nhiều năm. Đó cũng là vụ án khiến dư luận chấn động suốt thời gian dài.

Chiếc vali Lưu dùng để đựng xác người tình hơn tuổi

Theo điều tra, Lưu và chị Dương sau thời gian yêu đương đã dọn về chung sống dưới một mái nhà ở thành phố Hợp Phì. Ngay từ khi chuyển về ở chung, Lưu đã bị choáng ngợp trước khối tài sản của người yêu nên nảy sinh ý định xấu với nạn nhân

Sáng sớm ngày 24/10/2018, Lưu lợi dụng lúc chị Dương đang ngủ say đã dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong. Đến khoảng 20h cùng ngày, Lưu lái ô tô đến một trung tâm thương mại nằm trên đường Mã An mua một chiếc vali cỡ nhỏ.

Lưu mang chiếc vali mới mua về nhà, dùng băng dính cột chặt thi thể bạn gái nhét vào trong vali. Sau khi gây án xong, hắn bỏ chiếc vali tại nhà rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Sau đó, sự việc được người thân của nạn nhân phát hiện. Họ hàng hoàng khi phát hiện thi thể nằm trong chiếc vali. Ngay lập tức sự việc được trình báo đến cảnh sát.

Gã sát nhân tại phiên tòa xét xử

Cảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nguyên nhân cái chết của chị Dương là do ngạt thở bởi tác động từ bên ngoài.

Về phần gã “phi công” bội bạc, trước khi rời khỏi hiện trường, hắn đã lấy thẻ tín dụng của chị Dương. Hắn sử dụng thẻ tín dụng và ví điện tử, tổng cộng lên đến hơn 195 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, Lưu còn cướp ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của nạn nhân.

Mới đây, tòa án nhân dân địa phương đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. HĐXX đã tuyên bản án tử hình cho hành vi giết người , cướp tài sản của Lưu. Đồng thời buộc hắn phải nộp phạt 100 nghìn yuan (hơn 332 triệu đồng).

Nga Đỗ (t/h)