Chiêm ngưỡng chậu mai gần tỷ chơi Tết của chủ vườn nổi tiếng đất Sài thành

Bước chân vào một trong những vườn mai lớn nhất Thủ Đức hiện nay – vườn mai Phương Bình khiến bất kỳ ai cũng phải sững sờ, choáng ngợp trước những cây mai vừa khủng vừa đẹp. Thời điểm giáp Tết, công việc dường như càng thêm khẩn trương, nhiều thợ nhà vườn đang tất bật tỉa lá, tạo dáng cho hàng nghìn gốc mai. Chủ vườn mai Phương Bình chính là anh Nguyễn Ngọc Phương – 42 tuổi. Khu vườn mai nhà anh rộng khoảng 12.000 m2 với 6.000 gốc mai các loại, trong đó có khoảng hơn 1.000 gốc lớn đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 . Càng cận kề cuối năm, lượng khách đến thăm quan và đặt mua mai chơi Tết ngày càng nhiều. Mỗi khi có khách, anh đều đích thân ra tận vườn tư vấn, hướng dẫn khách để có được lựa chọn phù hợp.

Nghề ghép mai không hề đơn giản



Anh Phương cho biết, ở vùng Thủ Đức trong đó gồm các phường như Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, An Phú Đông trước đây vốn chuyên trồng mai đất. Khi đó, mai thường được trồng thẳng dưới đất, khi bán sẽ bứng trọn gốc rồi mang đặt lên chậu. Thế nhưng, khoảng 4 năm trở lại đây, môi trường nước ở vùng này càng bị ô nhiễm nặng khiến nhiều vườn mai phải chuyển đổi công năng vì mai đất không thể sống và phát triển được khi nước quá bẩn. Những ai vốn “nặng lòng” với nghề trồng mai đành ngậm ngùi chuyển sang mai ghép. Anh Phương tiết lộ, làm mai ghép lại có nhiều thuận loại hơn, vừa không lo nước ô nhiễm lại chủ động được trong nhiều vấn đề. Hơn thế nữa, khách cũng chuộng mai ghép hơn mai đất.



Vườn mai siêu rộng của anh Phương.

Từng 3 đời gắn bó với nghề trồng mai, trải qua nhiều năm được tôi luyện, anh Phương ngày càng cảm thấy đam mê, thích thú với nghề. Dẫn mọi người đi dạo quanh vườn, anh chỉ và giới thiệu vào chậu mai có giá rẻ nhất, khoảng 4 triệu. Đó là một chậu mai thấp bé, nhưng dù kích cỡ hay giá cả thế nào đi chăng nữa, việc tạo dựng ra một chậu cây cảnh chơi tết thành phẩm mà khách hàng có thể mang về đều trải qua những công đoạn như nhau. Trong đó, công đoạn khó nhất là tìm gốc. Anh lặn lội xuống tận các tỉnh miền Trung để chọn mai gốc, nhiều khi lên cao nguyên hay lặn lội xuống tận miền Tây. Rất nhiều vùng có mai, thế nhưng anh Phương chia sẻ, chỉ có gốc mai ở miền Tây là dễ trồng hơn cả nhờ tính thổ nhưỡng đặc thù.

Nhìn những chậu mai đang sung sức vươn mình lên đón gió, ít ai ngờ được để có những chậu cây cảnh lộng lẫy trưng Tết thì biết bao người đã phải đổ những giọt mồ hôi, công sức cùng bao tháng ngày chăm sóc, trông nom. Ngày nào cũng vậy, vườn mai Phương Bình đều trôi qua khá lặng lẽ. Vườn có khoảng 25 công nhân làm việc, nhưng việc ai người ấy làm, không tất bật cũng chẳng khẩn trương. Anh Phương chia sẻ, đội ngũ công nhân của anh gồm có 8 người bón phân xếp chậu, 5 người mở kẽm, 4 người sửa nhánh, 3 người tưới nước, 3 người xịt thước và 2 người tỉa nhánh.

Để mai có hoa vào khoảng thời gian trước tết nửa tháng, trong khoảng một tuần đến 10 ngày anh Phương phải thuê từ 50 đến 70 nhân công chuyên lặt lá mai. Anh Phương chọn cách lặt lá bằng tay dù trên thị trường các loại thuốc xịt cây cho lá rụng bán rất nhiều. Tuy nhiên, anh Phương cho rằng, dùng thuốc này tuy tiết kiệm được rất nhiều tiền thuê nhân công nhưng cây mai khi bị nhiễm thuốc sẽ không có được kết quả tốt vào những năm tới. Bởi vậy, với chi phí thuê nhân công cùng tiền thuê đất một năm là hơn 1 tỷ đồng, giá bán chậu mai ghép lên mấy trăm triệu, thậm chí gần tỷ đồng tùy theo loại và kích cỡ là không quá đắt.

Hình ảnh gốc mai trị giá 900 triệu.

Gốc mai khủng có giá gần 1 tỷ đồng



Cây mai khủng đầy sức sống cao đến 2,7m được chủ vườn mai Phương Bình chăm chút tỉ mỉ mỗi ngày. Chậu mai này được ông chủ Phương định giá 900 triệu. Đã có khách trả 800 triệu nhưng anh Phương không bán. Anh cho biết, ít nhất phải 900 triệu trở lên anh mới gật đầu. Người đàn ông 42 tuổi hồ hởi giới thiệu: “Đây là chậu mai ghép. Muốn có một chậu mai ghép không hề đơn giản, đầu tiên phải lặn lội đi tìm mua được gốc mai như ý, sau đó mang về ghép cành. Để có được gốc mai này, tôi đã phải lăn lội khắp các vùng cù lao ở miền Tây mới có”.



Anh Phương bổ sung, gốc có chân đế chính là loại gốc mai quý nhất. Thông thường, những gốc suôn thẳng giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng ½ giá gốc có đế. Gốc mai được anh định giá 900 triệu thuộc vào hàng cổ thụ, tuổi đời của nó thậm chí còn gấp ba tuổi anh. Nếu là dân trong nghề, nhìn những vết sẹo ở gốc cũng dễ dàng đoán được gốc mai này đã hơn trăm tuổi. Hình dạng vết sẹo khá cân đối, bao tròn cả gốc. Sau đó, anh Phương giới thiệu sang những gốc khác, trong đó có gốc khoảng 300 triệu đồng để mọi người cùng tham quan. Gốc mai được mua về nuôi cho cứng cáp rồi bắt đầu ghép cành. Sau đó, công nhân sẽ cắt những cành cũ trên thân cây đi, ghép vào loại mai mới đẹp hơn, ưng ý hơn.



Việc ghép mai yêu cầu phải thật sự tinh tế, tỉ mỉ.

Những nơi ghép cành được phủ kín bằng một chiếc bao nhựa trong suốt. Những chậu mới ghép sẽ được để trong nhà mát khoảng hơn 1 tháng. Khi đó, cành bắt đầu bén, có thể thấy những chiếc lá non nớt đầu tiên xuất hiện. Cách ghép này khá hiệu quả, chỉ sau một thời gian cành ghép nhanh chóng phát triển cao hơn, tiếp đến chậu mai được đưa vào nhà lưới. Cũng từ đây, chậu mai bước vào một công đoạn chăm sóc mới. Muốn có một chậu mai hoàn hảo như ý muốn khá nhọc nhằn. Để có được thành quả đến tay khách hàng, phải có đam mê, có mắt nhìn cùng nhiều công lao cùng thời gian chăm sóc. Do đó, từ vài trăm triệu triệu để có gốc mai ưng ý, trải qua nhiều công đoạn kéo dài trong khoảng 4 năm mới có được một chậu mai bán được ra thị trường.



Anh Phương cho biết: “Nói như vậy để mọi người có thể hình dung được những vất vả, khó khăn cùng chi phí tốn kém để có được một chậu mai tốt, hoàn hảo. Thực tế, cái giá 900 triệu chỉ để hoàn vốn, chỉ lãi thêm chút ít và tạo thêm cơ hội cho những những sản phẩm mới đẹp hơn, tốt hơn. Để có một cây mai đẹp và nở đúng vào dịp tết, lúc nào chúng tôi cũng phải chăm sóc, uốn sửa rồi tưới nước liên tục. Cũng may, mai năm nay đỡ nở hơn năm ngoái vì ít mưa; tôi chỉ mong sao từ giờ đến Tết Nguyên đán không có mưa để mai được như ý. Nếu mưa vào gần dịp tết sẽ tạo gió, sương muối, sẽ nở sớm”. Để tăng nguồn thu và đáp ứng nhu cầu chơi mai của đông đảo khách hàng trong dịp tết Canh Tý, anh Phương còn có dịch vụ cho thuê mai với giá dao động từ 30 - 40% giá trị của cây gốc.



Cây mai vàng 100 tuổi được chào bán với giá 3 tỷ đồng. Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

Thùy Nguyễn (t/h)