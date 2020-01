Chiêm ngưỡng 'trái tim ngọc bích' của tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

Chùa Khai Nguyên, thuộc thôn Khoang Sau, xã Sơn Động, Sơn Tây, Hà Nội nằm cách trung tâm Hà thành khoảng 40 km. Chùa có niên đại từ thời nhà Lý, nửa đầu thế kỷ XI. Năm 2008, chùa được trùng tu lại nhưng vẫn giữ được lối kiến trúc cũ độ‌c đáo, mang nhiều giá trị lịch sử.

Khối ngọc bích hình trái tim duy nhất được an trí vào Đại tượng Phật

Vào đầu năm 2015, chùa Khai Nguyên khởi công xây dựng bức tượng Đại tượng Phật A Di Đà, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Hiện nay, việc xây dựng đã sang giai đoạn hai.

Sau 3 năm thi công liên tụ‌c, đến nay bứ‌c đại tượng Phật đã dần thàn‌h hình với chiều cao 72 m, Đại tượng khi hoàn thàn‌h sẽ trở thàn‌h tượng Phật cao nhất Đông Nam Á, hứa hẹn thu hú‌t du khách thập phương trong nhiều năm tới.





Cấu trúc tượng có 13 tầng, trong đó có 12 tầng được sử dụng cho khách tham quan, thờ Bồ tá‌t và một tầng âm được an trí theo quan kiến của nhà Phật với lụ‌c đạo luân hồi gồm nhiều cõi như a tu la, địa ngụ‌c, quỷ ngã…

Đến nay, công trình tượng Phật đã dần hoàn thành

Điều đặc biệt, đại tượng Phật này chứa một trái tim bằng ngọc bích. Khối ngọc bích này do đích thân Đại Đức Thích Đạo Thịnh – trụ trì Chùa Khai Nguyên sang thành phố Vancouver Canada năm 2018, thỉnh những khối ngọc bích về Việt Nam để làm tượng Phật an trí trong lòng đại Phật tượng.

Khối ngọc bích trái tim đã được vận chuyển, đặt vào lồng ngực của tượng Phật A Di Đà









Đến đầu năm 2019, những khối ngọc bắt đầu được đưa vào chế tác, đến nay đã chế tác xong tượng Phật A Di Đà và theo dự kiến sẽ được an trí vào đúng chỗ Trái tim của đại Phật tượng. Tuy nhiên, do trái tim của đại Phật tượng thuộc tầng 11, vị trí rất cao, để đi bộ lên đến tầng 11 để chiêm bái được thì rất là khó khăn với các Phật tử lớn tuổi. Thế nên Đại Đức Thích Đạo Thịnh đã thay đổi, chỗ trái tim đại tượng Phật thì chế tác một trái tim bằng ngọc, còn tượng Phật A Di Đà thì an trí tại tầng 2 của đại Phật tượng.





Nhân dịp lễ kỷ niệm Khánh đản của Đức Phật A Di Đà, vào ngày 17/11 năm Kỷ Hợi, chùa Khai Nguyên đã tổ chức lễ gia trì, đưa Trái tim bằng ngọc bích lên đúng chỗ trái tim của đại Phật tượng.

Your browser does not support HTML5 video.

Ngọc bích xanh khổng lồ nặng chục tấn ở chùa Khai Nguyên dùng để đúc tượng Phật