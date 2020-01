Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngất ngây của những bông hoa anh đào Nhật khoe sắc trên đất Mỹ

Thật không ngoa khi nói hoa anh đào là "đặc sản" mùa xuân ở Washington DC. Cứ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm, người dân và du khách tại đây lại được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp được tạo nên từ màu hồng tinh khôi của những rặng anh đào.

Hoa anh đào nở rực rỡ trên đất Mỹ. Ảnh: Internet

Hơn 3.750 cây hoa anh đào của 17 giống hoa khác nhau được trồng gần Tidal Basin và dọc theo công viên Đông Potomac đến Hains Point. Ngoài ra, du khách còn có thể bắt gặp các cụm nhỏ anh đào dọc theo National Mall, về phía tây bắc của Đài tưởng niệm Lincoln và xung quanh Đài tưởng niệm Washington. Hoa anh đào cũng có trong vườn ươm quốc gia Hoa Kỳ, công viên Anacostia, công viên Stanton và công viên Oxon Run.

Lễ hội Hoa anh đào Quốc gia (National Cherry Blossom Festival) được tổ chức ở Washington DC trong vòng 14 ngày. Trong lễ hội này, những địa điểm lý tưởng nhất để bạn có thể ngắm hoa anh đào là khu vực Tidal Basin, Đài tưởng niệm Jefferson, Franklin Delano Roosevelt Memorial và Martin Luther King, Jr. Memorial.

Ảnh: Edward Wood.

Ảnh: Edward Wood.

Ảnh: Angela N.

Được biết, những cây hoa anh đào ở thủ đô Washington DC có nguồn gốc từ Nhật Bản . Năm 1912, thị trưởng thành phố Yukio của Nhật Bản ông Ozaki đã gửi tặng Washington DC hàng trăm cây hoa anh đào. Trong văn hóa Nhật, hoa anh đào được cho rằng đem lại sự may mắn và thịnh vượng vì vậy đó là món quà nhằm thúc đẩy tình bạn lâu đời, gắn bó hữu nghị giữa Mỹ và Nhật.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đều đến đây tham gia lễ hội hoa anh đào hàng năm. Ảnh: CNN

Mỗi năm, Lễ hội Hoa anh đào đón khoảng 1,5 triệu du khách tham dự. Ảnh: iStock.

Kiều Đỗ (t/h)