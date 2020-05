Chiêm ngưỡng vẻ ngoài sexy của người mẫu 25 tuổi cặp kè triệu phú U60

Mới đây, triệu phú người Italia Gianluca Vacchi đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng ông cùng bạn gái kém 25 tuổi Sharon Fonseca đang mang thai con đầu lòng sau 3 năm hẹn hò. Ông tuyên bố: "Tôi luôn mong các con mình có một người mẹ tốt như Sharon... Nhưng tôi phải nói rằng bất cứ khi nào nghĩ về người có thể trở thành mẹ của con trai mình, thì người phụ nữ đó phải có những đặc điểm như Sharon".

Được biết, cả hai bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2017, bất chấp khoảng cách lớn về tuổi tác. Trước đó, Sharon Fonseca được biết đến với tư cách là người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và làm nhà thiết kế thời trang. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1995 chỉ thực sự được biết đến sau khi hẹn hò với đại gia người Italy.

Là một người mẫu , Sharon sở hữu thân hình gợi cảm quyến rũ. Cô thường xuyên chia sẻ những bức hình diện bikini nóng bỏng trên trang Instagram cá nhân với hơn 1,5 triệu lượt theo dõi. Đây cũng là nơi người đẹp 25 tuổi chia sẻ bí quyết làm đẹp , thân hình khỏe khoắn và cuộc sống lành mạnh với người hâm mộ.

Gianluca Vacchi là triệu phú 52 tuổi, chủ nhân hãng sản xuất xe hơi SEA ở Italy . Theo truyền thông, ông đang sở hữu khối tài sản khoảng hơn 400 triệu USD, chưa kể còn nhiều máy bay và du thuyền riêng. Trước khi hẹn hò lâu dài với Sharon, Gianluca từng trải qua nhiều mối tình với các mỹ nhân kém hàng chục tuổi. Đáng chú ý, dù đã ở độ tuổi U60, Gianluca Vacchi vẫn khiến không ít người phải 'bỏng mắt' vì vẫn sở hữu một thân hình quyến rũ, cơ bắp săn chắc.

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, tình tứ ngọt ngào bên nhau. Cả hai thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới, sống một cuộc sống xa xỉ. Cả Sharon Fonseca và Gianluca Vacchi đều là những người yêu động vật, họ nuôi rất nhiều chó và thường đem chúng đi du lịch cùng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)