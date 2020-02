Chiêm ngưỡng xế 'xịn' chạy bằng năng lượng mặt trời chở được 12 người của cậu học sinh Nam Định

Ngô Việt Cường là một học sinh lớp 12A11 Trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, Nam Định). Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cơ khí, bố là một trong những người thợ có tay nghề cao của vùng, vì thế ngay từ nhỏ em đã có đam mê với lắp ráp.

Được bố cho đi theo, chứng kiến công việc hằng ngày của bố, Cường đã học được rất nhiều về nghề cơ khí. Nếu bạn bè đồng trang lứa dành toàn bộ thời gian rảnh để chơi game thì Cường lại vận dụng sự quan sát, ngồi nghiên cứu mày mò lắp lắp, ráp ráp.

Nhìn vẻ bề ngoài ít nói, trầm tính là thế, nhưng khi được ai hỏi đến vấn đề kỹ thuật là Việt Cường lại say sưa kể chuyện đến lạ. Hằng ngày, được tiếp xúc với các loại ô tô của khách đến xưởng gia đình, em luôn ao ước được sở hữu chiếc xế hộp cho riêng mình.

Xe có thể chở đến 12 người

Xuất phát từ niềm đam mê ấy, Việt Cường đã lên ý tưởng sáng tạo, lắp ráp ra một chiếc xe ô tô điện chạy bằng năng lượng mặt trời, làm bằng chất liệu tôn... Sản phẩm đầu tiên của em ra đời vào năm 2018, em chế tạo thành công chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời với kiểu dáng giống thương hiệu Volkswagen huyền thoại của Đức.

Chiếc xe đạt tốc độ 40 km/h, chở được 2 người, đi được khoảng 50 km thì hết điện sau đó sạc 6 tiếng sẽ đầy. Tổng chi phí cho toàn bộ sản phẩm này khoảng 40 triệu đồng, xe còn có thêm cả chìa khóa để mở cửa từ xa nữa. Lần đó, chiếc xe đặc biệt này đã giúp cậu giành giải Nhất tại "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI" do Sở KH&CN tỉnh Nam Định tổ chức.

Chiếc xe độ cđáo chạy bằng năng lượng mặt trời

Đâu chỉ dừng lại ở đó, Việt Cường lại tiếp tục say mê, nghiên cứu thêm vè sản phẩm mới, cao cấp hơn. Năm 2019, chiếc xe thứ hai ra đời. Điều đặc biệt ở sản phẩm lần này, chiếc xe được cậu thiết kế rộng hơn, chở được 12 người và pin năng lượng được thiết kế to hơn nên sản sinh công suất gấp 8 lần so với chiếc xe trước. Mỗi lần sạc đầy ắc quy chạy được 40 km và cho phép người dùng chạy tốc độ tối đa 60 km/h.

Nhiều tháng trời, cậu hì hục ngồi trong gara lắp ghép, tìm tòi

Đáng chú ý, trên nóc xe, Việt Cường đã gắn một tấm pin mặt trời lớn để xe có thể tự thu "năng lượng". Bên cạnh đó, xe còn có công điện 220v sử dụng năng lượng sạch này để có thể phục vụ cho điện sinh hoạt gia đình.

Việt Cường ước mơ sẽ theo đuổi niềm đam mê về kỹ thuật trong tương lai

Lốp xe cũng được cải tiến là loại lốp không săm bản rộng giúp chiếc xe hoạt động êm ái, chịu tải tốt và giảm tiếng ồn. Để thiết kế ra sản phẩm hoàn chỉnh, cậu đã hì hục trong gara hàng tháng trời, tự mình làm tất cả các công đoạn từ lên ý tưởng, xây dựng bản vẽ cho đến lắp ráp.





Cậu bạn hì hụi trong gara hàng tháng trời, tự mình làm tất cả công đoạn từ lên ý tưởng, thiết kế bản vẽ cho đến lắp ráp phụ tùng, hoàn thiện sản phẩm.

Nghe kể về hành trình lắp ráp chiếc xe của Cường, nhiều người phải gật gù khâm phục bởi sự kiên trì, nhẫn nại của cậu. Là một tay thợ lành nghề, thế nhưng bố Cường cũng cho biết ông chưa dám nghĩ đến mình có thể tự tay làm một chiếc xế hộp với chi phí rẻ. Nhiều tháng trời, cậu tìm tòi các tài liệu từ trong đến ngoài nước. Vì không giỏi tiếng Anh nên mỗi lần có những từ nước ngoài khó hiểu, cậu lại nhờ bố dịch hộ hay dịch "chay" bằng phần mềm dịch tự động.





Được biết, tất cả nguồn kinh phí làm xe của Việt Cường đều từ những khoản tiền tiết kiệm, và những lần được mẹ "trả công" nhờ phụ giúp gia đình.

Ý tưởng độc đáo, thiết kế sáng tao và đẹp mắt, chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời của Cường rất thân thiện với môi trường . Anh chàng dự định, trong tương lai sẽ thi vào ngành kỹ thuật để có thêm nhiều cơ hội theo đuổi đam mê và viết tiếp những hành trình còn dang dở của mình.

