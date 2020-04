Chiều 6/4 có thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, một người từng đưa vợ đến khám tại BV Bạch Mai

Ngày 30/3, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã khai báo và được chỉ định cách ly tại nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và đối tác kinh doanh. Bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng.

Bệnh nhân 242 từng đến BV Bạch Mai một lần duy nhất và được phát hiện bệnh sau 23 ngày



Ngày 4/4, Bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 243 là nữ, 34 tuổi, quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25/3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ngồi ghế 23A. Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, người này đã được cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 5/4, CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh.



Bệnh nhân 244 là nữ, 44 tuổi, quê quán Quảng Bình. Bệnh nhân về từ Đức trên chuyến bay SU2313, số ghế 20F, sau đó quá cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290, ghế 40C. Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được đưa đến cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.



Ngày 5/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tới ngày 6/4 có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 245 là nữ, 21 tuổi, nghề nghiệp, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha về Việt Nam, quá cảnh qua Nga trên chuyến bay SU250, ghế 26B. Ngày 24/3, ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân đươc đưa đến cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.



Ngày 5/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6/4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

4 ca mắc COVID-19 mới được công bố sau 2 buổi sáng liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới nào. Hiện cả nước đã có 245 bệnh nhân COVID-19.



Trong ngày 6/4 đã có thêm 4 bệnh nhân được chữa khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lên 95.



Đến 6h ngày 6/4, tổng số người được cách ly trên cả nước là 67.273. Trong đó, 1.277 người (2%) cách ly tập trung tại bệnh viện, 42.004 người (62%) cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 23.992 người (36%) cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

