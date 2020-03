Chính quyền Seoul đề nghị khởi tố giáo chủ Tân Thiên Địa tội giết người

Theo tờ Yonhap, người sáng lập Tân Thiên Địa – ông Lee Man Hee đã bị chính quyền địa phương đưa đi xét nghiệm COVID-19 bắt buộc vào ngày 1/3. Hiện, báo chí Hàn Quốc chưa có thông tin chính thức về kết quả xét nghiệm của ông Lee.

Sau buổi xét nghiệm, giáo chủ Tân Thiên Địa đã tiến hành cách ly tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi gần thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Từ sau vụ việc xảy ra, Tân Thiên Địa và vị giáo chủ này bị chỉ trích rất nhiều.

Giáo chủ Tân Thiên Địa trong một buổi truyền giáo hồi tháng 12/2019

Ở một diễn biến liên quan, trong ngày 1/3, chính quyền thành phố Seoul đã đệ đơn lên Văn phòng Công tố quận Soul đề nghị khởi tố giáo chủ Tân Thiên Địa với các cáo buộc: Giết người, cố ý gây thương tích, vi phạm luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Đơn khiếu nại được đề xuất bởi Thị trưởng Seoul – ông Park Won Soon: “Những người bị cáo buộc đang từ chối xét nghiệm cũng như không thực hiện bất cứ biện pháp tích cực nào để các thành viên của giáo pháo hợp tác với cơ quan phòng dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus”.

Cũng trong ngày 1/3, Thị trưởng TP Seoul đã đăng tải một đoạn thông điệp với những câu từ gay gắt chỉ trích vị giáo chủ này: “Yêu cầu ông Lee Man Hee phải chịu trách nhiệm chính cho vụ việc này và ngay lập tức giải quyết vấn đề này. Nếu những người này có các biện pháp chủ động hơn thì nhiều người không nhiễm bệnh và tử vong ”.

Công dân Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ với hành động của giáo phái này

Hàn Quốc đang gồng mình chiến đấu với đợt dịch COVID-19 lan từ Trung Quốc sang. Tính đến chiều ngày 1/3 đã xác nhận hơn 4.000 ca nhiễm bệnh, số ca tử vong là 22. Hơn một nửa số ca nhiễm bệnh liên quan đến thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

Về sự việc này, trước đó, một thành viên cao cấp của giáo pháo đã nói trên BBC rằng: “Nhà thờ rất xin lỗi vì đã gây ra lo ngại”. Ông thừa nhận rằng, một số thành viên nhà thờ sợ tiết lộ danh tính của họ nhưng bây giờ nhà thờ đã hợp tác để cung cấp thành viên giáo phái và chỉ định họ.

Theo đó, có khoảng 230.000 thành viên đã được kiểm tra y tế. Gần 9.000 người có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Sự phẫn nộ của công chúng với giáo phái này tăng mạnh mẽ. Đã có gần 1,2 triệu người ký vào bản kiến nghị.

Nga Đỗ (t/h)