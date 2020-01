Chính quyền xã hé lộ nguyên nhân vụ con gái 8 tuổi chết trong sân, mẹ treo cổ tự tử

Liên quan đến vụ việc con gái 8 tuổi chết ngoài sân và mẹ treo cổ tự tử, ngày 7/1, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Về phần chính quyền địa phương, cơ quan cũng trao đổi một số thông tin liên quan đến vụ việc đến báo chí. Theo ông Phan Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: “Chiều ngày 6/1, vợ chồng chị Phan Thị H. (SN 1973) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Người chồng đã bị chị H. cào cấu xây xát nhiều ở vùng mặt”.

Sự việc khiến người dân tại địa phương vô cùng hoang mang

Cũng theo ông Tân, chị H. về làm dâu ở xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) cách đây 5 năm với thân phận vợ kế. Cháu K.H. (8 tuổi, con riêng chị H.). Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến chị H. uất ức dẫn đến nghĩ quẩn.

Ông Tân cho biết, theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng chị H. đã tác động vào con trước khiến cháu bé tử vong. Sau đó chị H. mới treo cổ mình để tự tử. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn phải đợi cơ quan điều tra lên tiếng.

Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 7/1. Khi đó một người dân thức dậy quét dọn thì bất ngờ phát hiện chị Phan Thị H. tử vong trong tư thế treo cổ ở gần đống rơm. Cách đó khoảng 700 m, cháu Nguyễn K.H. (8 tuổi) - con gái chị H. cũng gục chết giữa sân, trên cổ có nhiều vết đỏ.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Công an xã Hưng Đạo, Công an huyện Hưng Nguyên đang điều tra phối hợp làm rõ vụ việc đau lòng trên.

