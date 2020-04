Chính thức gỡ lệnh phong toả bệnh viện Bạch Mai từ 0h đêm nay

Theo Zing , Chủ tịch UBND quận Đống Đa ( Hà Nội ) Võ Nguyên Phong đã ký thông qua Quyết định 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly y tế với Bệnh viện Bạch Mai , phường Phương Mai, quận Đống Đa. Dự kiến, lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ kể từ 0h ngày 12/4.

Theo báo cáo của quận, tính đến sáng ngày 11/4, quận đã lấy 462 mẫu xét nghiệm, trong đó có 148 mẫu F1, 27 mẫu F2, 30 mẫu từ người nghi ngờ nhiễm, 215 mẫu người đi từ vùng dịch, 42 mẫu liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai . Kết quả, có 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là BN148 và BN215, 395 mẫu âm tính và số còn lại đang đợi kết quả. Trung tâm Y tế quận cũng đã lấy 518 mẫu khác gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm RT-PCR.

Ông Phong cũng cho biết: "Đối với Bệnh viện Bạch Mai, đến chủ nhật (ngày 12/4) là đủ 14 ngày cách ly. Trên cơ sở thực tiễn và đề nghị của bệnh viện, quận đề xuất xin gỡ bỏ phong tỏa để Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục khám chữa bệnh bình thường".

Sau khi quyết định kết thúc cách ly có hiệu lực, Bệnh viện Bạch ai có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường. Bệnh viện đã thực hiện cách ly y tế 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, bệnh viện có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát cũng như phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho hay: "Tôi đồng ý với đề xuất của quận Đống Đa, gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai, tiến hành khám chữa bệnh bình thường từ ngày 12/4. Tuy nhiên, phải kiểm soát chặt chẽ ngươi ra vào Bệnh viện Bạch Mai theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế".

Trước đó, BV Bạch Mai đã thực hiện 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' từ đêm 28/3 sau khi ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 tại đây. Ngay trong đêm, bệnh viện dã chiến đã được xây dựng ngay trong khuôn viên của bệnh viện. Tối 9/4 vừa qua, 158 nhân viên y tế của BV Bạch Mai đã được trở về nhà, hoàn thành cách ly tập trung; sau đó sẽ vẫn tiếp tục cách ly theo dõi Sức Khỏe theo quy định. Đây là những y bác sĩ, cán bộ thực hiện cách ly tập trung từ ngày 19/3 sau khi phát hiện 02 ca mắc đầu tiên của bệnh viện là BN86, BN87 (nữ nhân viên điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai).

Chi Nguyễn (t/h)