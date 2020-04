Chính thức thông qua gói 62.000 tỷ đồng: Người nghèo và cận nghèo sẽ được hỗ trợ thế nào?

Cụ thể, tối muộn 9/4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn và bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Các gói hỗ trợ có quy mô 62.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho khoảng 20 triệu người yếu thế trên cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc sáu nhóm khác nhau. Theo đó, thời gian đối đa hỗ trợ là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Theo Nghị quyết này, trong 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ Chính phủ có cả hộ nghèo và cận nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chiều 5/4, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng từng nhấn mạnh, cần triển khai ngay việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ vì người nghèo và người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo như Nghị quyết mới ban hành, hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 sẽ được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian hỗ trợ được áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay và được chi trả 1 lần.

Sự hỗ trợ này từ chính phủ hi vọng có thể giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch.

Thấu hiểu sự khó khăn vất vả của những người nghèo, yếu thế, sự hỗ trợ này từ chính phủ hi vọng có thể giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch.

Ngoài hộ nghèo, cận nghèo, 5 nhóm đối tượng khác cũng được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng gồm: Người có công với cách mạng; lao động tự do, mất việc nhưng chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp; hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 1/4; lao động mất việc từ 14 ngày trở lên; doanh nghiệp khó khăn tài chính.

Trong Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Nhà nước cũng ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước được phân chia phù hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ này, theo VnExpress.

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội được giao chủ trì, hướng dẫn các địa phương xác định đúng đối tượng để áp dụng, thực hiện chính sách này.

