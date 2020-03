Chính thức xác nhận trường hợp thú nuôi đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2

Mới đây, giới chức Hong Kong đã chính thức xác nhận trường hợp thú đầu tiên nhiễm chủng mới virus corona SARS-CoV-2.

Cụ thể, một chú chó cảnh của bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo đại diện cơ quan y tế Hong Kong, chú chó này nhiễm SARS-CoV-2 cấp độ thấp.

Trước đó, Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong (AFCD) đã nhiều lần tiến hành lấy các mẫu bệnh phẩm từ miệng và mũi con chó phốc sóc - thú cưng của bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chú chó này được tuyên bố "dương tính yếu" với virus corona mới từ hôm 28/2. Tuy nhiên theo AFCD, con chó này không có triệu chứng bệnh. Cả AFCD và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều nhất trí rằng không có bằng chứng nào cho thấy thú cưng như chó, mèo có thể bị nhiễm SARS-CoV-2. Ngay cả khi chúng dương tính với virus cũng không có nghĩa là chúng đã bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên AFCD cũng cho biết đã đưa cho chó phốc sóc dương tính vào kiểm dịch và sẽ tiến hành kiểm tra nhiều lần để xác định xem liệu nó có bị nhiễm virus hay chỉ bị dính virus từ môi trường bên ngoài.

Đến ngày 4/3, sau khi kết quả xét nghiệm chú chó phốc sóc tiếp tục trả về là dương tính, AFCD đã tham vấn ý kiến của một số chuyên gia tới từ các trường đại học tại Hong Kong và Tổ chức Y tế Động vật Thế giới. Các chuyên gia nhất trí với kết luận rằng, con chó cảnh này đã nhiễm virus SARS-CoV-2 cấp độ thấp, trở thành thú nuôi đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới này.

Về nguồn gốc lây nhiễm của trường hợp này, các nhà khoa học cho rằng rất có thể chú chó này đã bị lây bệnh từ con người. Hiện chú phốc sóc này vẫn đang tiếp tục được kiểm dịch tại một cơ sở thu giữ động vật địa phương.

Theo ngưới phát ngôn của Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong, các bệnh nhân Covid-19 nên cho thú cưng đi kiểm dịch, theo dõi thú y trong vòng 14 ngày và tiến hành xét nghiệm. Những gia đình có thú cưng cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho chúng, khi phát hiện thú cưng có vấn đề về Sức Khỏe cần sớm tìm đến sự tư vấn các bác sĩ thú y.

Đưa ra các khuyến cáo theo dõi sức khỏe của thú nuôi nhưng AFCD cũng nhấn mạnh mọi người không nên quá sợ hãi trước thông tin thú nuôi dương tính với SARS-CoV-2.

Bà McClelland (Tổ chức từ thiện bảo vệ động vật suốt đời LAP) cho biết: "Trong tình trạng hoảng loạn, mọi người có thể bỏ rơi hoặc giết chết thú cưng của họ. Những người khác có thể kỳ thị những người nuôi chó. Chủ chó có thể phải đối mặt với những vấn đề vô lý khi chỉ đơn giản là dắt thú cưng ra ngoài trời, hàng xóm có thể gây rắc rối cho họ mà không có lý do".

Theo CNN, hiện thời chưa có dấu hiệu nào của việc gia tăng lạm dụng hoặc bỏ rơi thú cưng ở Hong Kong. Tuy nhiên bắt đầu có hiện tượng chủ sở hữu đang tìm cách đưa vật nuôi ra khỏi đặc khu này.

