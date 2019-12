Chó pitpull tấn công cháu bé 4 tuổi đến đứt khí quản

Sáng 28/12, ThS.BS. Đặng Quang Dũng, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 4 trường hợp bị chó pitbull tấn công, trong đó có một cháu bé 4 tuổi bị cắn đến đứt khí quản.

Cháu B. bị thương rất nặng. Ảnh: Vietnamnet

Bé trai N.T.B. (4 tuổi, trú tại TP. Thái Nguyên), nhập viện trong tình trạng nguy kịch, rách vùng cổ, ngực, đứt khí quản, tay trái chảy máu nhiều. Các bác sĩ nhận định vết thương ngang vùng cổ hở khí quản là nặng nhất, đứt khí quản, đa vết thương, cần được phẫu thuật gấp. Ngoài ra, mẹ của bé B. cũng bị chó cắn khiến thương nặng vùng mặt, 2 người khác là chủ của con chó chạy vào can cũng bị chó pitbull dẫn đến thương nặng. Rất may do được nhập viện cấp cứu kịp thời, hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch, Sức Khỏe của 3 người còn lại cũng dần ổn đinh.

Hình ảnh vết thương vùng mặt mẹ cháu bé.

Trao đổi với PV, bác sĩ Dũng cho biết bệnh viện đã mổ cấp cứu, khâu lỗ thủng khí quản, khâu cầm máu các vết thương ở đầu, mặt và tay cho cháu bé 4 tuổi bị chó pitbull tấn công. "Hiện tại cháu có thể nghe và phản ứng lại được nhưng vẫn đang thở máy và được các bác sĩ tích cực theo dõi", bác sĩ Dũng chia sẻ.

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ việc trẻ em và người lớn bị chó cắn thương tâm, để lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý là vụ cháu bé 7 tuổi tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên bị đàn chó nhà hàng xóm tấn công, cắn tử vong vào tối 3/4/2019. Sau đó không lâu, vào ngày 19/4/2019, một bé trai 7 tuổi khác cũng bị chính con chó của gia đình nuôi tấn công tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dù được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu khẩn cấp, cháu bé vẫn không thể qua khỏi.

Do đó, nhiều gia đình đã được khuyên nhủ rằng khi có con nhỏ không nên hoặc hạn chế nuôi chó. Đồng thời, chủ các hộ nuôi chó cũng phải chấp hành việc tiêm phòng dại, rọ mõm chó khi thả rông và đặc biệt cần cách ly với trẻ nhỏ.

Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn tử vong. Clip: VTC Now

Chi Nguyễn (t/h)