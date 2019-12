Cho rằng con bị bỏ quên, phụ huynh lao vào tát giáo viên giữa cuộc họp rồi lệnh 'giải tán'

Mới đây, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng ) cho biết, đơn vị vừa nhận đơn thư của bà Nguyễn Thị Thanh H. - giáo viên tại Trung tâm MUN Art (cơ sở dạy các môn nghệ thuật ngoại khóa trên địa bàn quận Hải Châu) tố cáo bà Nguyễn Thị Trường Th. (SN 1982, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm người khác".

Ảnh cắt từ clip

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, theo đơn tố cáo, bà Nguyễn Thị Trường Th. là phụ huynh có con đang theo học tại Trung tâm MUN Art. Ngày 18/11 vừa qua, trung tâm này có tổ chức một buổi biểu diễn nhạc kịch cuối khóa cho học sinh trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 19h30 và có mời phụ huynh cùng tham gia. Phụ huynh Th. đưa bé S.T. (SN 2013) đến Trung tâm mà không bàn giao cho lớp, sau đó thì rời đi. Tan buổi biểu diễn thì bà đến đón con về trong tình trạng an toàn bình thường.

Sau đó, bà Th. về nhà xem video quay lại buổi biểu diễn của trường và phát hiện bé S.T. không có trên sân khấu nên rất tức giận. Bà Th. đến trường yêu cầu nhà trường giải thích tại sao con bà lại không lên sân khấu và đã ở đâu trong 2 giờ đó. Thay mặt trung tâm, giáo viên H. đã giải thích rằng do cháu bé nhút nhát nên trốn thầy giáo mà không vào lớp. Trong khoảng thời gian đó cháu chỉ chơi ở ngoài sân, bảo vệ tòa nhà đã nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào. Cháu vẫn an toàn và không có sự cố nào trong suốt thời gian đó.

Tuy nhiên, nữ phụ huynh không chấp nhận lời giải thích đó và cho rằng nhà trường đã "bỏ quên" còn mình.

"Sau tất cả những lời giải thích của tôi, bà Th. vẫn không chấp nhận và liên tục đưa những thông tin không chính xác về sự việc lên mạng xã hội , có những lời lẽ đe doạ đến tính mạng của tôi, đồng thời doạ sẽ đánh sập MUN Art", báo Giao Thông nữ giáo viên viết trong đơn.

Ngày 12/12, Trung tâm MUN Art mời vị phụ huynh này đến trường để 2 bên làm việc, giải quyết bức xúc. Tuy nhiên, tại cuộc họp, hai bên tiếp tục không có tiếng nói chung. Sau khi lớn tiếng, bà Th. đứng lên, tát thẳng vào mặt giáo viên H. ngay giữa cuộc họp sau đó lệnh "giải tán".

Đoạn clip ghi lại sự việc này sau đó cũng đã được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đặc biệt, trên trang cá nhân của bà Th. trên Facebook có khá nhiều nội dung, hình ảnh xúc phạm, "bóc phốt" giáo viên H. và Trung tâm MUN Art.

Trung tâm MUN Art ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Người Lao Động

Trước thông tin bị tố cáo, mới đây, bà Th. cũng đã chính thức lên tiếng. Bà Th. thừa nhận đã tát giáo viên vì quá bức xúc nhưng cũng khẳng định rằng phía giáo viên H. và trung tâm đã tường trình không đầy đủ về vụ việc.

Trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Th. cho biết, ngày 11/11, Trung tâm tổ chức văn nghệ cuối khóa nhưng sau đó hoãn lại tới ngày 18/11. Trung tâm cũng chỉ thông báo con bà tham gia chứ không có nội dung mời phụ huynh. Chiều ngày 18/11, bà Thy chở con đến trung tâm và khi thấy cháu đã vào phòng giáo vụ chơi cùng các bạn thì mới ra về.

Đến sáng 19/11, bà Th. xem clip không thấy con trên sân khấu thì gặng hỏi và cháu có nói rằng cháu nấp vào một góc của khu nhà, không có thầy cô gọi cháu vào lớp. Bực tức vì sự tắc trách của giáo viên, bà Th. đã gọi đến Trung tâm để trao đổi thì giáo viên H. lại có những lời lẽ như phụ huynh cần phải "có trình độ, có hiểu biết và ăn nói có giáo dục" khiến bà Th. cho rằng mình bị xúc phạm.

Cũng theo bà Th., dù khi trao đổi qua điện thoại lẫn tin nhắn, Trung tâm cũng không hề có lời thăm hỏi tình trạng của cháu S.T. và nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi đến phụ huynh. Sự thờ ơ của giáo viên và trung tâm này khiến bà Th. vô cùng bức xúc, nhất là khi thời gian vừa qua đã liên tiếp xảy ra những sự việc đau lòng có nguyên nhân xuất phát từ việc học sinh bị bỏ quên.

Clip: Phụ huynh tát giáo viên giữa cuộc họp



Kiều Đỗ (t/h)