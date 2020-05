Cho rằng mẹ không được chăm sóc tốt, 2 anh em liên thủ đánh chết “bố dượng”

Theo điều tra ban đầu, sau khi ly hôn, bà Trần (mẹ 2 đối tượng trên) có quen biết và nảy sinh tình cảm với ông Hoàng. Sau đó hai người dọn về sống chung như vợ chồng. Hai anh em họ Châu tỏ ra không thích về điều này.

Do không kiềm chế được cảm xúc nên người em dùng nắm đấm đánh liên tiếp vào ngực ông Hoàng. Người anh thấy vậy cũng dùng lực xô nạn nhân ngã đập đầu xuống đất. Do đầu phải chịu chấn động nên nạn nhân nôn ngay tại chỗ. Khi còn chưa kịp định thần lại thì hai tên này tiếp tục lôi nạn nhân lên xe đưa đến cạnh hồ nước ở khu đất trống gần đó.

Đến nơi, chúng dùng gậy nhôm, dùng chân đạp vào ngực ông Hoàng. Mãi đến sáng hôm sau cả hai mới chịu dừng tay và đưa ông Hoàng về chỗ mẹ ở. Bà Trần thấy chồng “hờ” hôn mê bất tỉnh trên người có nhiều vết thương nên đã đưa đến Bệnh viện gần đó cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên ông Hoàng đã tử vong ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, hai anh em đã thừa nhận chuyện quây đánh nạn nhân nhưng vẫn cố gắng vòng vo chối tội. Phía Công tố cho rằng, do nhắc đến chuyện chăm sóc mẹ nên hai đối tượng mới xảy ra xung đột với nạn nhân. Từ đầu, hai đối tượng không có ý định dồn nạn nhân vào chỗ chết.

Tuy nhiên, với hành vi trên, cơ quan công tố quyết định khởi tố cả hai anh em về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

